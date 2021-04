Um menino de 3 anos mata seu irmão de 8 meses com um ferimento a bala no Texas

Novo drama de fogos de artifício dos EUA.

De acordo com relatórios do The Sun, um menino de três anos no Texas atirou e matou seu irmão mais novo na manhã de sexta-feira depois que uma arma de fogo foi encontrada dentro de sua casa.

A história se passa em Houston (uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes) e segundo fontes policiais, o garotinho atirou no estômago do irmão mais novo (que tinha apenas 8 meses): então a criança foi levada de carro para o hospital pelos adultos que também estavam presentes no momento do tiroteio, mas nada fizeram / não puderam fazer para evitar a tragédia.

De acordo com a vice-diretora do Departamento de Polícia de Houston, Wendy Bembridge, havia quatro adultos dentro do apartamento no momento do tiroteio.

Uma vez no hospital (Centro Médico Memorial Hermann Memorial City), a equipe imediatamente chamou a polícia para esclarecer o assunto: Para o menino, não havia nada a ser feito e os investigadores procuraram a arma a ser disparada, e encontrado – após algumas dificuldades iniciais – dentro do veículo usado para transportar a criança para o hospital.

O Subdiretor do Departamento de Polícia informou à mídia sobre as inúmeras tragédias associadas ao uso de armas de fogo nos Estados Unidos: “Apesar de ter sido um pequeno ferimento no abdômen, infelizmente a criança morreu. Quero aproveitar este momento e peça aos pais e responsáveis ​​que não avisem a ninguém. Em casa, tenha acesso às armas deles. Mantenha-as trancadas. Faça o que puder para deixar a arma segura. ”