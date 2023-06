As últimas horas de esperança para o submarino desaparecido, mas não há vestígios – o mundo

As esperanças agora se desvaneceram na busca cada vez mais frenética pelo submarino desaparecido no domingo, após um mergulho em direção aos destroços do Titanic. No entanto, as horas de oxigênio disponíveis para cinco passageiros VIP estão diminuindo cada vez mais, e a reserva ficará disponível até as 11h de hoje, enquanto cresce o debate sobre a segurança do casco experimental.

O ruído submarino foi captado na terça-feira, mas também na manhã de ontem, por uma aeronave canadense Lockheed P3 Orion com equipamento de monitoramento subaquático. De acordo com alguns meios de comunicação dos EUA, que citam comunicações internas do governo dos EUA, este será o caso Sons de bombardeio a cada 30 minutos. O oceano está cheio de sons, mas o relatório observa que a “explosão” detectada é regular e, portanto, pode ter sido causada por uma fonte humana.

Entre os passageiros do submarino Titan está um ex-mergulhador francês, Paul-Henri Nargolet, que deve saber Protocolo de alerta da equipe: Faz um barulho de três minutos a cada meia hora. O almirante John Mauger, da Guarda Costeira dos EUA, que está dirigindo a pesquisa, informou que, segundo especialistas e equipamentos, o ruído captado foi “provavelmente produzido” pelos ocupantes do casco, mas não há confirmação de sua natureza.

A advertência do coordenador de socorro, capitão Jamie Frederick, foi “devemos permanecer esperançosos”. Deve-se lembrar que em tentativas anteriores de resgate submarino este ruído foi considerado ‘falso’, notadamente em 2017 com o submarino argentino Ara San Juan: a análise posterior do som confirmou que era uma fonte natural. Portanto, embora as esperanças de um milagre tenham aumentado ligeiramente, muitas incertezas e desafios permanecem. não dura corrida contra o tempo Segundo Mauger, os passageiros só recebem oxigênio até as cinco horas locais de quinta-feira (11 de hoje na Itália), mesmo que haja algumas variáveis ​​envolvidas, entre elas o índice de consumo por passageiro: quanto menos falamos e menos nos movimentamos, menos ele queima. . A detecção de sons acionou ROVs, veículos subaquáticos remotamente pilotados, para se mover na área e, em seguida, submergi-los em busca de Titã usando sonar e câmeras de vídeo.

Até agora, 25.900 quilômetros quadrados de oceano foram pesquisados, uma área do tamanho de Massachusetts ou Líbano. E desde quarta-feira também está presente o navio francês Atlante, equipado com um submarino robô, Victor 6000. Se o Titã puder ser localizado no abismo, resta recuperá-lo. Enorme desafio logístico. E seria muito mais perigoso se tivesse encalhado nos restos do Titanic. De qualquer forma, seria necessário um equipamento especial devido à enorme pressão e escuridão total a 3.800 metros de profundidade.

o cinco passageiros Eles são o milionário britânico Hamish Harding (58), o empresário paquistanês Shahzada Daoud (48) com seu filho Suleiman (19), o explorador francês e piloto de submarino Paul-Henri Nargolet (77) e Stockton Rush (61) patrocinador do submarino OceanGate, o empresa proprietária do Titan.

Enquanto isso, a revelação está acontecendo Preocupações que surgiram no passado sobre o aperto da estrutura Carbono e titânio. David Lochridge, ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, a criou antes de ser demitido em 2018. Assim como outro ex-funcionário que permaneceu protegido pelo anonimato, que optou por renunciar em 2017, quando Rush rejeitou suas objeções. Mesmo os líderes da indústria, no mesmo período, alertaram o CEO da OceanGate sobre os perigos de problemas “catastróficos” para sua “abordagem experimental”.

A CNN também revelou que o Laboratório de Física Aplicada da Universidade de Washington negou ter participado dos testes e projetos do submarino, ao contrário do que alegou a OceanGate. No final, a empresa optou por não classificar seu Titan por um grupo independente da indústria, citando os longos tempos de aprovação do projeto inovador e o fato de que o processo garantiria confiabilidade aos padrões de construção, mas não contra erros nas operações. e é por isso. Da maioria dos acidentes marítimos e aéreos.

O Titan, capaz de descer até 4.000 metros abaixo do nível do mar, na verdade tem uma capacidade máxima meticulosamente projetada para cinco passageiros. Os visitantes estão dispostos a pagar uma passagem muito cara para descer ao abismo por mais de uma semana e ver com seus próprios olhos o fundo do mar onde estão os restos do que já foi o navio mais famoso do mundo, a uma profundidade de cerca de 3800 metros. : os restos mortais foram identificados em 1985 após décadas de exploração frenética.

A aventura, operada pela OceanGate Expeditions, envolve uma missão de oito dias, a um custo – muito além do alcance dos humanos – $ 250.000 por pessoa. O preço de uma experiência a ser vivida em contacto com a escuridão das fossas oceânicas, mas sobretudo com os fantasmas passados ​​da história do oceano maldito, que ficou ligada à memória colectiva de gerações inteiras graças a livros de sucesso, canções ou filmes (inicialmente foi um blockbuster com Leonardo DiCaprio e Kate Winslet dirigido por James Cameron Vencedor de 11 Oscars em 1997).

Turista de submarino perdido visita vídeo promocional do Titanic

Projetado em 1908, lançado em 1911 do estaleiro de Belfast para a White Star Line a um custo total de £ 1,5 milhão na época (cerca de £ 200 milhões hoje) e registrado no porto de Liverpool, o Titanic afundou com mais de 1.500 de seus aproximadamente 2.200 passageiros -apesar da notoriedade da publicidade do navio como “inafundável” – na noite de 15 de abril de 1912, depois de bater em um iceberg em sua primeira travessia entre Southampton, Inglaterra e América. Desaparece entre as ondas do mar, a 370 milhas náuticas (600 km) da costa canadense de Newfoundland, sem conseguir desembarcar no porto de destino em Nova York. Conclusão O turista de aventura ‘superfaturado’ não foi desencorajado por falar de um desafio ao destino em perigo de agora se revelar ironicamente. Embora a empresa organizadora conte apenas com a pesquisa das equipes de resgate, ela se limita a garantir – em uma mensagem repleta de preocupação crescente – “pensamentos e orações” para seus clientes e suas famílias.