O jornalista palestino Sami Al-Ajrami deixou a Faixa de Gaza

Sami Al-Ajrami, jornalista palestino nascido em Gaza, reportou diariamente durante estes meses de guerra República A situação do setor, Ele disse Ele deixou a terra e foi para o Egito. Al-Ajrami, que há anos trabalha e escreve na Faixa de Gaza para a agência de notícias lidar Ele coopera com vários meios de comunicação internacionais e é o único jornalista remanescente que escreve notícias de lá na imprensa italiana.

Em artigo publicado nesta quinta-feira República Ele disse que decidiu partir por medo de ser morto no bombardeio israelense: “Tenho boas razões para acreditar que, como jornalista, me tornei um alvo. Já aconteceu com muitas outras pessoas e, de repente, você se sente desconfortável e não sabe exatamente por quê. Muitos dos meus colegas morreram. Muitos outros fugiram ou estão agora a fugir.” De acordo com o Comité para a Proteção dos Jornalistas, uma associação internacional fundada com o objetivo de defender a liberdade de imprensa e os direitos dos jornalistas, os bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza até agora Eles foram mortos 97 jornalistas.

Al-Ajrami disse que percebeu que sua vida estava em perigo há três semanas, então organizou secretamente a viagem ao Egito após grande hesitação. Há poucos dias, disse que conseguiu convencer as filhas, agora refugiadas nos Países Baixos, a abandonarem o setor, e que acreditava que “saber que estão seguras vai ajudar-me a fazer melhor o meu trabalho”. No entanto, ele disse que com o passar dos dias os riscos aumentaram para ele.

Al-Ajrami explicou que o que mais o preocupa é a iminente invasão da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, que é a única cidade que o exército israelita ainda não invadiu. Nos últimos dias, o governo israelita aprovou um plano que prevê a evacuação da zona de Rafah e o subsequente ataque, mas neste momento não se sabe quando ocorrerá a invasão. Al-Ajrami falou sobre isso dizendo: