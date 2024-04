Irão ameaça atacar instalações nucleares israelitas caso sejam atacadas – Notícias

O Irão ameaça atacar instalações nucleares israelitas no caso de uma “agressão” por parte do Estado judeu. O anúncio foi feito pelo Pasdaran, segundo reportado pela agência TASS. Ele acrescentou: “Teerã reconsiderará sua política nuclear se Israel ameaçar as instalações nucleares iranianas”. Isto é o que diz o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.

As autoridades israelitas avaliaram mal a gravidade da resposta do Irão ao ataque de 1 de Abril ao consulado de Teerão em Damasco. Escreve o New York Times – Em que vários comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica foram mortos. “Os israelitas cometeram um erro nos seus cálculos, acreditando que o Irão não responderia com força”, refere o documento, que cita várias fontes americanas. O jornal disse que as autoridades americanas ficaram irritadas por terem sido informadas poucos minutos antes do ataque a Damasco, enquanto duas fontes israelenses disseram ao New York Times que os planos começaram há dois meses.

O jornal afirma ter visto documentos de defesa interna descrevendo as possíveis respostas de Teerã, e nenhum deles previu um ataque na escala vista no fim de semana passado, quando Teerã lançou mais de 300 mísseis balísticos e drones contra Israel. Segundo o relatório, a inteligência israelita esperava inicialmente que o Irão lançasse um máximo de 10 mísseis contra Israel. O relatório afirma que aumentaram a estimativa na semana passada para 60-70 mísseis superfície-superfície, observando que esta estimativa também se revelou incorreta.

vídeo Gaza, palestinos retornam às ruínas de Nuseirat

Entretanto, uma fonte americana da ABC, citada pelos meios de comunicação israelitas, disse que é pouco provável que Israel ataque o Irão antes do final da Páscoa, que começa na segunda-feira, 22 de Abril, e termina em 29 de Abril, e acrescentou que “tudo pode sempre mudar”. Ele então confirmou que Pasdaran e outros líderes iranianos ainda estão em alerta máximo, com alguns deles escondidos em casas seguras e instalações subterrâneas.

O Qatar “reavalia” a sua mediação entre Israel e o Hamas. O anúncio foi hoje feito pelo primeiro-ministro do Estado do Golfo, que desempenha um papel de liderança nas negociações de trégua na Faixa de Gaza. O Xeque Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani disse numa conferência de imprensa: “Estamos a realizar uma reavaliação abrangente do nosso papel”.

Novas sanções dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha



Os Estados Unidos anunciaram novas sanções ao Irão. O presidente disse num comunicado: “Estamos empenhados em defender Israel, os nossos soldados e os nossos parceiros na região. Não hesitaremos em tomar todas as medidas necessárias” contra os ataques lançados por Teerão e seus aliados.

Como parte das novas sanções dos EUA ao Irão anunciadas por Joe Biden, o Departamento do Tesouro dos EUA visou 16 indivíduos e duas entidades que permitem a produção de drones iranianos, incluindo os tipos de motores que alimentam as variantes Shahed, utilizadas no ataque de 13 de Abril. . Cinco empresas que fornecem componentes de produção de aço à Khuzestan Steel Company (KSC), uma das maiores empresas de produção de aço do Irão, ou que compram produtos de aço acabados, também foram visadas. Três filiais da montadora iraniana Bahman, que supostamente apoiava financeiramente o Pasdaran, também foram atingidas.

O Reino Unido adere ao novo pacote de sanções contra o Irão anunciado hoje em Washington. A mídia britânica noticiou isso, explicando que a iniciativa foi tomada em conjunto pela administração Joe Biden e pelo governo de Rishi Sunak após a recente retaliação de Teerã contra Israel. Isto diz respeito, em particular, a sujeitos ou entidades específicas envolvidas na produção de drones: uma ferramenta que a República Islâmica utilizou na sua acção contra Israel e que também forneceu à Rússia durante algum tempo, para a guerra na Ucrânia.

Oito membros de uma família e cinco crianças foram mortos num ataque em Rafah



No ataque israelita de ontem à noite a Rafah, 8 pessoas de uma mesma família foram martirizadas, incluindo 5 crianças.. Escrito pela CNN online, citando funcionários do hospital. O ataque aéreo ocorreu no bairro de Al-Salam, ao sul de Rafah. Os corpos das vítimas, todos da família Ayyad, deslocados da Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, foram transferidos para o Hospital Abu Youssef Al-Najjar. Entre os oito mortos estavam cinco crianças, segundo lista fornecida por um funcionário do hospital.

ANSA ANSA Ele sobreviveu a ataques e à morte de um menino de 13 anos após a redução da ajuda – Notícias – Ansa.it Uma criança palestina foi baleada na cabeça em Gaza (ANSA)

Netanyahu deixou de lado a reação imediata a Biden



O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu decidiu adiar os planos de retaliação imediata ao ataque iraniano do fim de semana, depois de falar com o presidente dos EUA, Joe Biden, imediatamente após o incidente. O governo já concordou com uma série de respostas possíveis dependendo da escala do ataque iraniano que será realizado imediatamente após o ataque a Teerã, informou a Kan TV. Uma fonte disse a Kan: “A resposta não será mais a esperada, pois a sensibilidade diplomática prevaleceu. Haverá uma reação, mas parece que será diferente do que se esperava”.

Rafah – Irã Intercâmbio entre Washington e Tel Aviv



Uma fonte egípcia disse ao jornal Al-Araby Al-Jadeed, com sede em Londres, que os Estados Unidos concordaram com o plano de acção militar em Rafah em troca do lançamento de um ataque limitado ao Irão. O Haaretz informou isso, mas no momento não há confirmação em Israel.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA