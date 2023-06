Estas asas de frango crocantes vão fazer você querer comê-las todos os dias

Asas de frango crocantes são um deleite irresistível. Com seu pão dourado e crocante, conquistam todos os paladares. O aroma convidativo que se espalha enquanto cozinha é um verdadeiro prazer para os sentidos.

o Asas de frango crocante Eles são perfeitos Como aperitivo ou prato principal. Depois de prová-lo, ele se tornará seu prato favorito. Você não pode resistir ao seu sabor suculento e asas crocantes. Experimente-os hoje e aproveite cada mordida!

carne branca de frango

carne branca Uma escolha popular e saudável Para muitos amantes da culinária. Dentre as diversas opções disponíveis, a carne de frango se destaca pela versatilidade e sabor delicado. É uma excelente fonte de proteína de alta qualidade e Contém nutrientes essenciais para o nosso corpo.

As asas são um dos cortes de frango mais populares, graças à sua textura suculenta e fácil de comer Prepare-os de maneiras diferentes. As asas de frango crocantes são um verdadeiro prato clássico, adorado por crianças e adultos. combinação de um pão crocante e A carne tenra no interior torna-o irresistível.

Pode ser assada no forno frito ou grelhado Oferece uma variedade de sabores e texturas. Asas de frango grelhadas, por exemplo, são uma opção mais leve, pois conservam o sabor salgado sem adição de óleo.

ao lado das asas Outros deliciosos pedaços de frango também são servidos Peito, quadril e coxas. O peito de frango, principalmente o magro, é a escolha ideal para quem deseja uma carne com baixo teor de gordura. Pode ser grelhado, cozido no vapor ou usado Saladas e pratos de massa. coxas f acima das coxas As galinhas, por outro lado, são cheio de sabor devido ao seu teor de gordura intramuscular. Estas porções são ideais para pratos assados, guisados ​​ou preparações diversas.

Carne de frango é demais Muito apreciado pela facilidade de cozinhar E a capacidade de absorver sabores e picles. Você pode adicionar temperos, ervas ou molhos para criar uma variedade de pratos deliciosos e tentadores. Além disso, a carne de frango é uma opção econômica em comparação com outras carnes, o que a torna acessível para todos.

É importante lembrar Manuseie e cozinhe o frango corretamente para evitar riscos à saúde. Certifique-se de armazená-lo adequadamente, evitar a contaminação cruzada com outros alimentos crus e cozinhar a uma temperatura interna segura, de pelo menos 75°C.

Asas de frango crocante

o carne brancaEspecialmente frango e carne Asas de frango crocanteOferecemos uma ampla gama de opções de cozinha para todos os gostos.

A receita de hoje vem de Alemanha, Para desfrutar de uma saborosa e valiosa fonte de proteínas e nutrientes, é fácil cozinhar Adequado para muitas ocasiões. Vamos descobrir como experimentar a receita para aproveitar o delicioso sabor que a carne de frango pode oferecer!

ele pressiona Asas de frango crocante ele pressiona Asas de frango crocantes são um deleite irresistível. Com seu pão dourado e crocante, conquistam todos os paladares. 1 kg asas de frango

provar sal

1 Uma colher de chá de alho em pó

Pimenta preta

1 Uma colher de chá de gengibre em pó

1 Uma colher de chá de fermento em pó

1 um ovo

2 colheres de farinha

2 colheres de amido de milho

2 colheres de óleo vegetal

200 Ml óleo para fritar

1 Pimenta

1-2 tomates

provar Pimenta picante a gosto

1 Um ramo de salsa ou coentro

2-3 Dentes de alho

provar azeite

provar aneto

30 amor manteiga derretida

provar batata Para preparar as nossas asas de frango crocantes, começamos por preparar a carne e retirar a parte extrema da asa com mais ossos.

A seguir, sem tirar a pele das asas, colocamos em um saquinho de marinada.

Em uma tigela despejamos: 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de alho em pó, pimenta do reino, 1 colher de chá de gengibre em pó, 1 colher de chá de fermento em pó. Depois de misturar bem os temperos, acrescente-os às asas de frango no saquinho e deixe marinar por 30 minutos.

Numa tigela, bata um ovo e junte-o ao saco com o frango e as especiarias, e deixe marinar por mais 30 minutos.

Vamos começar a cozinhar as batatas, fervendo-as em uma panela com água até amolecerem.

Pegamos um pimentão vermelho, 1 pimentão, 1-2 tomates, alguns pimentões a gosto, um ramo de salsa ou coentro e depois de cortá-los em pedaços, colocamos tudo no processador de alimentos junto com 2-3 dentes de alho em para fazer o molho.

Despeje um fio de óleo vegetal em uma frigideira antiaderente, adicione o molho acabado de misturar e aqueça levemente. Leve ao fogo baixo por 3 minutos.

Coletamos sal. Pimenta preta. E o molho para as asas está pronto.

Junte no saco com as asas de frango 2 colheres de sopa de farinha e 2 colheres de amido de milho, acrescente 2 colheres de óleo vegetal e misture bem.

Em uma frigideira despejamos 200 ml de óleo para fritar, aqueça bem (180 ° C), frite as asas em fogo alto, por cerca de 2 minutos, depois reduza um pouco o fogo (fogo médio) e frite de um lado por cerca de 5 minutos. Depois de virar as asas. E frite por mais 5-7 minutos.

Quando as batatas estiverem totalmente cozidas, elas estarão prontas para serem transferidas para um prato depois de secas.

Aqueça uma frigideira com 1 colher de sopa de azeite e frite as batatas com a casca, uma vez amassadas com uma caneca, por 2-3 minutos até dourar.

Em seguida, são regado com azeite e as batatas são viradas para fritar até dourar (cerca de 2 minutos).

Depois que as asas estiverem bem cozidas, levará cerca de 14 minutos, podemos verificar isso com um termômetro de carne.

Assim que todas as asas estiverem fritas, passe-as em papel de cozinha para absorver o excesso de óleo.

Corte o endro em pedaços pequenos e coloque-os em uma tigela onde colocamos 30 g de manteiga derretida e 1-2 dentes de alho amassados.

Salgue as batatas quentes, adicione um pouco de pimenta-do-reino e pincele com a mistura de alho e manteiga e uma pitada de endro. Essas batatas fritas são incrivelmente saborosas com asas de frango crocantes e molho!

Vinho servido com asas de frango crocantes

o Asas de frango crocanteBatatas com manteiga e molho de pimenta fazem um prato delicioso e cheio de sabor. Para acompanhar esta mistura de sabores, existem muitos vinhos que combinam perfeitamente entre si.

A opção clássica é Vinho branco, como Chardonnay ou Sauvignon Blanc. Este vinho fresco e frutado combina bem com a crocância das asas de frango e equilibra os sabores da batata amanteigada e molho de pimenta.

Se preferir vinho tinto, pode escolhê-lo Pinot Noir ou Light Merlot. Estes vinhos têm bBoa acidez e taninos macios Que combina bem com o sabor de asinhas de frango e acompanha bem batatas fritas com molho de manteiga e pimenta.

Pode ser outra opção interessante Um vinho rosa seco, como uma rosa. Estes vinhos, pela sua frescura e leveza, acompanham bem a complexidade dos sabores do prato e a sua apresentação Uma harmonização refrescante.

Para quem gosta de vinhos mais ousados, um espumante como o Le champanhe ou espumante Pode ser uma escolha surpreendente. o bolhas vivas Acompanha bem as asinhas de frango crocantes e as porções Um contraste interessante Com fritas na manteiga e molho de pimenta.

Finalmente, se você preferir os vinhos mais leves e mais caros, vinho tinto como lambrusco Ou vinho branco espumante como prosecco Podem ser ótimas opções. Estes vinhos dão um toque vivo e efervescente à refeição, equilibrando os sabores complexos dos diferentes elementos do prato.

No final, a escolha do vinho é com você gosto pessoal. Escolha o seu vinho favorito e adequado ao seu gosto, para desfrutar ao máximo da experiência culinária de asas de frango crocantes, batatas fritas na manteiga e molho de pimenta.