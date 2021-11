Covid, a variante sul-africana: o primeiro caso na Itália identificado na Campânia – Crônica

Nápoles, 27 de novembro de 2021 – Il O primeiro caso da variante Omicron na Itália Foi identificado na Campânia. que isso Cidadão da Campânia voltando de Moçambique, testou positivo para esfregaço molecular. Isso foi anunciado antesInstituto Superior de Saúde (Caso), enquanto fontes de saúde qualificadas na Campânia confirmam que o homem apresenta poucos sintomas e que sua condição no momento não causa qualquer preocupação. Os familiares também desenvolveram positividade para MERS-CoV, portanto, o sequenciamento já foi agendado em suas amostras.

Variante Omicon, Ecdc: “risco alto a muito alto”

De moçambique para milão

O homem da Campânia, cuja sequência atribuída à variante Omicron havia sido identificada, havia retornado à Itália alguns dias antes de Moçambique com Um avião pousou em Milão. Ele foi vacinado em duas doses e trabalha para uma empresa internacional. Ao pousar, ele recebeu uma coloração que mais tarde foi positiva. Em seguida, os genomas foram sequenciados no Laboratório de Microbiologia Clínica, Virologia e Biodiagnóstico de Emergência.Hospital Sacco em Milão. Ontem, o Ministério da Saúde emitiu um memorando informativo às regiões para aprimorar os métodos de rastreabilidade.

Todas as investigações estão em andamento

A amostra está em um estágio de confirmação adicional para obter a atribuição final da cepa para esta finalidade VOC é B.1.1.529, especificamente a variante sul-africana do vírus. A capacidade de identificar rapidamente novas sequências e Inicie imediatamente as atividades de rastreamento de contato (rastreamento de contato) Graças aos alertas em PLATAFORMA DE ECOGÊNIO que imediatamente reconheceu a existência de algumas mutações importantes que ilustram a eficiência da rede de sequenciamento italiana.

De Luca: “Cuidado final”

Depois que o governador da Campânia, Vincenzo de Luca, soube da notícia positiva do cidadão sobre a variante Omicron, ele confirmou: “Levando em conta as notícias de hoje, todas as medidas cautelares foram imediatamente adotadas”. “Mesmo este episódio – acrescentou – nos convida mais uma vez a completar o ciclo vacinal e a ter comportamentos inspirados na máxima cautela, a começar pelo uso da máscara que sempre esteve na Campânia – e é bom recordar – que ela é obrigatório em alguns espaços fechados e ao ar livre onde o distanciamento não é garantido. controle máximo pela polícia e polícia municipal, incluindo penalidades, contra aqueles que não cumprirem a ordem. ”

