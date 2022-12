Irã protesta contra o regime: até o ex-jogador de futebol Azadani está no corredor da morte

A execução iminente marcada para hoje de um jovem manifestante condenado no Irã por sua participação em protestos anti-regime ainda não ocorreu. Mas o clima de terror está aumentando no país, com a divulgação de notícias de novas sentenças de morte: hoje vazou a sentença de morte para o ex-jogador de futebol Amir Nasr Azadani, de 26 anos, e para um ator da mesma idade. Teatro Hossein Mohammadi.

os fatos

Os dois foram presos após sua participação nas manifestações que varreram o Irã após a morte de Mahsa Amini, ocorrida durante sua prisão no quartel da polícia moral por não usar o véu de acordo com as regras. Amir e Hussein para os juízes da República Islâmica são traidores. Enquanto isso, apesar da ferocidade demonstrada pelas autoridades em 8 de dezembro com a execução do manifestante Mohsen Shukr, de 23 anos, mensagens de ativistas e do público estão voltando às redes sociais, exigindo o retorno dos presos e condenados para suas casas. . Um panfleto escrito pela atriz francesa Juliette Binoche implorando para impedir a execução do ator Hossein Mohammadi e outros manifestantes foi retuitado milhares de vezes.