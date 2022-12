Mazzette, do Catar, em Bruxelas, na Grécia, congelou os bens de Eva Kaili. Mídia: “Encontrado com € 750.000 em dinheiro”

após ser expulso de movimento socialista helênico e suspensão do cargo de Vice-Presidente do Parlamento Europeu, e Grécia decidido a Congelar todos os ativos do deputado Eva Kylieque foi investigado como parte da investigação sobre Subornos do Catar Em Bruxelas com o seu parceiro Parlamentar Assistente Francesco Giorgiao ex-deputado do Parlamento da União Europeia, Antonio Panziripara sindicalistas Luca Visentini ele sentou Nicolo Vega TalamancaSecretário Geral da ONG Não há paz sem justiça. A mídia belga informou que a mulher foi encontrada durante uma busca na casa dela e de seu pai 750 mil euros em dinheiro Nas denominações de 20 e 50 euros: 600 mil euros na mala trazida pelo pai e o restante em casa do eurodeputado. Enquanto a expectativa era por intervenções em sala de aula EstrasburgoQue abre hoje a sua reunião, o ex-Comissário Europeu para as Migrações, Dimitris Avramopoulosanunciou a sua demissão do cargo de membro do Conselho Científico da A luta pela impunidadeA ONG chefiada por Panziri acabou no centro de uma investigação do procurador federal belga.

A ação tomada pela Autoridade Grega Antilavagem de Dinheiro contra as preocupações de Kylie “Contas bancárias, tesourarias, empresas e quaisquer outros ativos financeiros”relatórios a pulseira Citado pelo chefe da autoridade Haralambos Vourliotis. O congelamento de ativos também afeta a família imediata de Kylie, como seus pais. À vista do poder, há também um empresa imobiliária Recém-estabelecido no elegante bairro de Atenas Kolonaki que poderá ter sido criado pela eurodeputada de 44 anos e pelo seu sócio italiano, acrescenta o jornal belga.

O assunto também acaba entre os suspeitos, um parlamentar belga de origem italiana Mark Tarabella Quem, em entrevista a pulseiraEle disse que nãoEla não recebeu presentes do Catar. Eu o teria denunciado.” Sua casa foi revistada na presença do Presidente do Parlamento da União Europeia. Roberta Metsolaenquanto seu ex-assistente de escritório, José Meronirecentemente aprovado no âmbito do quadro MEP do EPP Lara Comey, entre os selados no escritório da Eurochamber em Bruxelas. Meroni também trabalhou com outros dois eurodeputados italianos, confirma Tarabella. Pedro Bartolo Ou seja, Lara Comey, e “Trabalhei para o Sr. Panziri por muitos anos. Posso facilmente imaginar que é por isso que os tribunais estão interessados ​​nele. No entanto, não sei se sou testemunha ou não”. No entanto, Tarabella garante que conhece bem Panziri: “Ele foi eleito para o Parlamento Europeu de 2004 a 2019, somos colegas há muito tempo e, se os factos forem verdadeiros, seria uma grande desilusão. Ele adora futebol, assistimos às partidas juntos e discutimos os resultados da semana do fim de semana, como muitos outros companheiros.

O eurodeputado debruça-se então sobre a posição prevalecente na Eurocâmara do Qatar, que alguns dos seus colegas consideraram demasiado fraca. “O Catar ganhou a Copa do Mundo em dezembro de 2010. Fui um dos primeiros a levantar essa objeção, especialmente devido ao destino nada invejável dos trabalhadores migrantes. Então as coisas começaram a se desenvolver positivamente no QatarÉ, por exemplo, o único país da região que aboliu o regime garantia. Está tudo longe de ser perfeito, mas queria saudar o progresso que tem sido feito ao convidar o Qatar a continuar os seus esforços nesse sentido “, enfatizou Tarabella, repetindo que esteve no Qatar pela última vez em fevereiro passado” a convite da Comissão Nacional de Direitos Humanos Comitê, com vários parlamentares, outros, para uma conferência internacional sobre redes sociais e mídia.”

No entanto, a questão não é resolvida apenas por quem está sob investigação ou por exigências. Este é um escândalo de corrupção sem precedentes nas instituições europeias nos últimos anos, que está minando ainda mais reputação do grupo italiano No Parlamento Europeu, bem como noutras formações. Não surpreendentemente, fontes dentro da Eurochamber ouviram falar disso Ilfattoquotidiano.it Certifique-se de que a leitura dada pelos insiders imediatamente é que “engano italiano” O que agora pode afetar a credibilidade dos representantes e a complexidade das propostas de reforma que foram trazidas de Roma a Bruxelas em diferentes arquivos. A temperatura do escândalo já será medida no final da tarde, quando um Estrasburgo O plenário vai abrir, mas quem Partido Popular Europeu Ataques à ala socialista já começam a surgir e seus representantes estão sendo identificados “números venenosos”. O perigo é que também haverá confronto dentro do grupo socialista. Raphael Glucksmandeputado do grupo SDEle poderia pedir ao Comitê do INGE (Sobre Interferência Estrangeira) que preside que trate do assunto já nas próximas horas. É hora de provar isso A democracia não está à vendaSuas palavras foram nas redes sociais. Não se pode descartar que um ou mais grupos possam solicitar a inclusão do tema na pauta da Câmara. Coleção Permaneceu no Parlamento Europeuna abertura da sessão plenária, pedirá um debate e uma resolução sobre o Qatar Gateway para votá-lo, conforme anunciado no Twitter pelo copresidente do grupo, Manon AubreyEle enfatizou: “Se nossa proposta de aprovação de uma resolução for apoiada por outros grupos, votaremos nesta semana. Eles terão que ser muito firmes na condenação dessas ações e nas lições que podem ser aprendidas para implementar regras mais rígidas .” Aubrey aponta que seu grupo irá propor “uma comitê de investigação Lançar luz sobre as falhas das instituições europeias e as regras éticas atualmente em vigor.

Um dos primeiros a comentar a investigação entre as chancelarias europeias foi o chanceler alemão, Annalina Burbock, ao dirigir-se ao Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE: “É um caso realmente incrível que agora precisa de ser esclarecido incondicionalmente, com todo o rigor da lei. Porque também e sobretudo diz respeito à credibilidade da Europa. Deve haver consequências em muitas áreas , e agora é sobre esclarecimentos. Há muito tempo que não víamos nada assim.” Enquanto o Alto Representante para a Política Externa em Bruxelas, Joseph Burrel, descreveu a notícia como “extremamente preocupante”, mas “há progressos em curso” e temos de esperar pelo desfecho. também Ursula von der Leyen Ele acredita que “as acusações contra o vice-presidente do Parlamento Europeu são muito perturbadorMuito séria é a questão da confiança das pessoas em nossas instituições e essa confiança requer os mais altos padrões de independência e integridade. Já propus a criação de um órgão de ética independente que abranja todas as instituições da UE.