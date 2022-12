Ponte Moscou-Melitopol “minada por vândalos em Kiev”

Nos arredores de Melitopol, a cidade estratégica da província Zaporizhia ocupada pelos russos desde março passado, uma ponte usada pelos russos para transportar equipamentos militares para as forças nas áreas ocupadas foi danificada. A ponte não desabou, mas a estrada foi inundada. Esta notícia vem de fontes ucranianas e russas. De acordo com a agência RIA Novosti, a ponte foi explodida por “sabotadores ucranianos”. “O principal objetivo dos terroristas é cortar o fornecimento de bens vitais, alimentos, remédios e materiais de construção para as terras liberadas das regiões de Zaporizhia e Kherson”, disse ele. Vladimir RogovChefe do movimento “Estamos com a Rússia”.