Ucrânia, mulheres soldados após ensaio de desfile militar: é polêmico

Como eu mencionei antes guardiãoA manifestação em questão será realizada em 24 de agosto, 30º aniversário da independência do país após o colapso da União Soviética. “Hoje, pela primeira vez, o exercício é feito com sapatos de salto alto – comentou a aluna Ivana MedvedDe acordo com o site de mídia do Ministério da Defesa, informações – Elas são um pouco mais complicadas do que as botas do exército, mas estamos tentando. ”

Reações no Parlamento … – Os parlamentares pediram ao ministro da Defesa que usasse sapatos de salto alto no desfile. “É difícil imaginar uma ideia mais estúpida e destrutiva”, disse ele. Inna Sovsun, do partido Golos, afirmando que “os soldados ucranianos – como os homens – arriscam as suas vidas” e “não merecem ser ridicularizados”. Mais de 31.000 mulheres servem nas forças armadas ucranianas, das quais mais de 4.000 são oficiais do sexo feminino.

… e sui social- A escolha do calçado também gerou uma onda de críticas nas redes sociais. “A história de um desfile de salto é uma vergonha”, disse o comentarista no Facebook. Vitaly Bortnikov, Argumentando que alguns funcionários ucranianos têm uma mentalidade “medieval”. outro enforcamento, Maria ShabranovaEla acusou o Departamento de Defesa de “sexismo e misoginia”: ela escreveu: “Os saltos altos são uma zombaria das mulheres impostas pela indústria da beleza.”