NÚMEROS DE VENCIMENTO DO EUROJACKPOT / SORTEIO DO DIA 2 DE JULHO (conc 26/2021)

eu números vencedores Desde a primeira competição Eurojackpot A partir do mês de julho acaba de ser assinado e está disponível para as habituais e necessárias verificações. A extração hoje também pode levar a um milionário na Itália? Enquanto os italianos se preparam para o jogo da seleção nacional de futebol válido pelo Campeonato Europeu, eles podem primeiro se permitir um momento de concentração para verificar se os números extraídos são iguais aos números de sua cartela que, mesmo que não estejam lá. Objetivo, vê o protagonista. “Europa. Mas como proceder nesta fase delicada? Enquanto isso, é necessário rolar um pouco esta página para consultar imediatamente a combinação vencedora. No entanto, existem outros caminhos válidos para uma contra-verificação mais precisa.”

EUROJACKPOT VENCEDOR / DESENHA NÚMEROS HOJE, 25 de junho (Parte 25/2021)

Para iniciar as comemorações por ocasião da suposta rica vitória, é necessário primeiro verificar o valor de qualquer prêmio. Para tal, também será possível sintonizar no SisalTV ou através da aplicação oficial do Eurojackpot para download gratuito em todos os dispositivos. Por último, os sites da Customs and Monopolies Agency ou o site oficial do jogo Eurojackpot permitir-lhe-ão obter todas as informações precisas e atempadas sobre os novos números que acabam de ser sorteados. (Atualizado por Emanuela Longo)

NÚMEROS VENCEDORES DO EUROJACKPOT / DIA, DESENHO 18 DE JUNHO (ENCERRAMENTO 24/2021)

EUROJACKPOT, sorteio dos números vencedores hoje, 25 de junho de 2021

combinação vencedora

25-10-5-31-4

EURONUMERI

4-6

(Números vencedores de Eurojackpot publicado no site oficial dos monopólios estatais www.agenziadoganemonopoli.gov.it, rejeitamos qualquer responsabilidade por eventuais erros na transmissão dos números vencedores do concurso, e convidamos você a conferir diretamente no site dos monopólios e / ou nos receptores)

Que surpresa nos dará o extrato do EUROJACKPOT?

A primeira sexta-feira do mês abre as portas para novos sorteios Eurojackpot Hoje, 2 de julho de 2021. Uma nova data com a competição que reúne competidores de 18 países europeus está prestes a começar hoje, antes de podermos nos concentrar no novo jogo dos europeus com os Azzurri como campeões. Em primeiro lugar, porém, podem ser os competidores desconhecidos que ganham e antecipam as festividades para um prêmio milionário em potencial. Na véspera do novo sorteio hoje à noite, vamos primeiro dar uma olhada nos dados para Ganhos obtidos na semana passada, prazo final em junho.

NÚMEROS VENCEDORES DO EUROJACKPOT / DESENHO DE HOJE 11 DE JUNHO (ENCERRAMENTO EM 23/2021)

De acordo com o que foi anunciado pelo portal AgrenewsA Alemanha foi mais uma vez a verdadeira estrela do Eurojackpot. O concurso da passada sexta-feira permitiu a criação de um rico “5 + 2” no valor de 48.195.035,90 milhões de euros. No entanto, durante a noite, ele comemorou com sete outros candidatos, que receberam cada um um “5 + 1” no valor de 318.878 euros. A maior parte dos ganhos, pelo menos cinco, foram novamente obtidos na Alemanha, os outros dois na Noruega e na Finlândia. Quanto aos concorrentes italianos, a primeira vitória notável (para além da única) foi conseguida graças ao “4 + 1” pelo qual um dos nossos jogadores recebeu um prémio de 4.103 euros.

EXTRATO DO EUROJACKPOT: COMO JOGAR

Comemorando o novo sorteio hoje Eurojackpot, o novo grande prêmio para ganhar começará novamente de 10 milhões de euros! Mesmo que a competição anterior seja ganha, na verdade, o Jogo do Sisal prevê que o próximo jackpot será sempre um milionário e está destinado a crescer se o “5 + 2” falhar. Lembramos que o prêmio está crescendo rapidamente, passando de 10 para 90 milhões de euros. Para jogar o Friday Night Quiz, basta selecionar 5 números de 50 e 2 euros de 10 para poder entrar no sorteio imediatamente e esperar se tornar um milionário. As apostas podem ser feitas na loja de apostas, ou da forma tradicional, online abrindo uma conta de jogo em um site aprovado ou através do aplicativo oficial do Eurojackpot. Além disso, com o início da temporada de verão agora, novos cupons Eurojackpot chegaram: com apenas € 2 será possível jogar sua combinação favorita procurando instantaneamente por novos cupons na loja de apostas.

