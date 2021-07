O líder rebelde que expulsou o exército etíope de Tigray

Esta semana, as Forças de Defesa Tigray (TDF), uma coalizão que reúne rebeldes antigovernamentais no norte da Etiópia, lançou uma ofensiva militar surpresa para retomar Makali, a capital regional Foi ocupada pelo exército etíope novembro passado. A recaptura de Makali foi acompanhada por uma retirada apressada do exército etíope, disfarçado de governo federal do primeiro-ministro Abiy Ahmed por trás de um cessar-fogo unilateral.

A reconstrução do ocorrido é incompleta e parcial, devido à ausência de jornalistas e observadores internacionais no Tigray e à interrupção de todos os contatos com o exterior. É também por esta razão que os últimos desenvolvimentos foram recebidos com grande surpresa. Poucos esperavam que os rebeldes, que foram rapidamente derrotados em novembro passado e forçados a se refugiar nas montanhas, tivessem a capacidade de se reorganizar, iniciar uma nova operação militar e retomar Makali, forçando a retirada de soldados de dois exércitos diferentes: o etíope, que havia começado a guerra para expulsar os rebeldes do governo regional e do governo da Eritreia, que mais tarde interveio ao lado dos etíopes.

“Quando a história da última guerra civil etíope é escrita, as batalhas de junho podem ser descritas como uma das maiores vitórias de um grupo rebelde nos últimos anos.” . livroseconômico Comentando sobre o que aconteceu.

Uma das figuras centrais para entender os eventos recentes é o general Tigrinya Tsadkan Gebritensai, que liderou a rebelião. Gebretensae, 68, é talvez o militar mais famoso da Etiópia e um dos melhores estrategistas militares de sua geração em toda a África. A história da Gebritensai é muito especial e, de certa forma, é emblemática das relações complexas que caracterizam o Tigre e o resto do país há décadas.

Gebretensae juntou-se à Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF) em 1976, após deixar seu curso de graduação em biologia na Universidade de Addis Ababa. Hoje o TPLF é o principal partido político na região de Tigray, o mesmo que liderou a última rebelião, mas então era apenas uma pequena facção de algumas centenas de guerrilheiros que queria derrubar o regime marxista de Mengistu Haile Mariam, que governava. Etiópia até 1991. Já no final dos anos oitenta, ele escreveu No entanto, o analista Alex de Waal, Gebritensai, tornou-se um dos líderes mais respeitados do Tigrinya, e o número de soldados da Frente de Libertação do Povo Tigray chegou a mais de 100 mil. Em maio de 1991, a TPLF liderada por Gebretensae, aliada ao exército da Eritreia, conseguiu ocupar Addis Abeba, derrubando o regime Menghistu.

Gebretensae instalou um lar temporário em uma pousada perto do Hilton na capital: “Naquela época, o general Tsadkan dormia em uma cama com lençóis pela primeira vez em 15 anos”, escreveu Alex de Waal.

Durante os anos seguintes, a Frente de Libertação do Povo Tigray tomou o poder na Etiópia, em meio a protestos e indignação de outros grupos étnicos do país, que são muito mais do que os Tigres, mas menos representados no governo nacional (os Tigres são 6% do total da Etiópia população). Gebretensae foi nomeado general e encarregado de reconstruir o exército federal da Etiópia. Mesmo nas Forças Armadas, como aconteceu com o governo, os escritórios centrais foram atribuídos a membros da etnia Tigrinya, que assim conseguiram desenvolver enormes habilidades no campo militar, que se tornaram muito úteis no planejamento da recente rebelião.

No final da década de 1990, durante a guerra da Etiópia contra a Eritreia, Gebretensai provou ser um estrategista militar habilidoso e competente, mas sua proximidade com o governo federal durou pouco. No decorrer do conflito, de fato, Gebritensai entrou em confronto com outros líderes militares Tigrinya sobre a estratégia a seguir, bem como com o então primeiro-ministro Meles Zenawi, que também era CapatazPrimeiro ministro. Após o fim da luta, Meles o expulsou. Gebretensae começou a levar uma vida civil, abrindo, entre outras coisas, uma cervejaria e um negócio de horticultura no condado de Raya, no sul do Tigre.

Ele se engajou novamente nos assuntos públicos somente após a eleição de Abiy Ahmed, primeiro-ministro da Etiópia desde 2018, que, ao contrário dos primeiros-ministros que o precederam, não é um tigrínia: ele é um oromo, um dos grupos étnicos mais marginalizados do país. .

Talvez por um sentimento de vingança contra os líderes Tigrinya que o derrubaram, Gebritensai disse que estava disposto a cooperar com o novo governo, mas desta vez também durou pouco. Quando o sentimento antigovernamental começou a crescer na região de Tigray, em paralelo com as demandas separatistas da região, Gebretensae voltou para Macalle; E quando a guerra entre o Exército Federal Etíope e as forças separatistas de Tigrinya começou em novembro passado, eles se juntaram aos rebeldes deixando de lado as divisões anteriores.

Gebretensae foi imediatamente colocado no comando das Forças de Defesa de Tigray (que também inclui não membros da TPLF) e assumiu o comando central: ele não conseguiu deter a primeira ofensiva do Exército Federal da Etiópia, com a ajuda do Exército da Eritreia, e outros lutadores da TDF foram forçados a se refugiar nas montanhas, dando oportunidade para o governo de papai se declarar vitorioso na guerra.

No entanto, em meados de junho, após quatro meses passados ​​nas montanhas Tigray treinando e se reorganizando sob Gebretensai e outros líderes militares rebeldes, as Forças de Autodefesa – inesperadamente de todas – foram capazes de lançar um contra-ataque, forçando os soldados etíopes e eritreus a fugir. e restaurar Macali. Ainda não foram revelados detalhes de como os revolucionários conseguiram realizar uma operação desta natureza, também devido à recusa do governo de Abiy em admitir a derrota e fornecer uma descrição precisa e honesta do equilíbrio de forças que existe hoje em Tigray. ..

Apesar da reocupação de Makali, não parece que o fim da guerra possa ser declarado. Tal como O jornal New York Times, “As forças rebeldes parecem ter pouca vontade de uma trégua” e mostraram que estão a considerar a possibilidade de iniciar uma operação militar na vizinha Eritreia, com o objectivo de antecipar quaisquer futuros ataques de soldados eritreus em Tigray. A guerra pode se expandir ainda mais, aumentando a violência terrível já perpetrada pelas partes em conflito contra civis nos últimos meses.