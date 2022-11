Ucrânia – Rússia, notícias de guerra hoje. Combatentes da Bielorrússia, em alerta aéreo em toda a Ucrânia

Deputado de Kyiv: eleições na Rússia e nos EUA uma oportunidade para a paz

“A campanha eleitoral que começa nos Estados Unidos e na Rússia, onde as eleições presidenciais serão realizadas em 2024, pode ser um catalisador para as negociações de paz.” Isso foi afirmado – conforme relatado pelo The Independent Kyiv – por David Arakamia, deputado ucraniano do partido “Servo do Povo”, fundado pelo presidente Volodymyr Zelensky. “Não acho que Putin seja capaz de demonstrar qualquer sucesso militar, então talvez eles estejam tentando provar algo ao seu povo na frente diplomática de alguma forma”, acrescentou.