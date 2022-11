“França e Espanha violam os direitos humanos dos migrantes”

“Países que consideramos democracias liberais como Austrália, Japão, Nova Zelândia e Estados Unidos têm leis mais restritivas do que a Itália, tanto de entrada quanto de saída.” Christina Fasoni, Professora Associada de Direito Público Comparado da Lewis University, avalia as leis de imigração no resto do mundo.

Mas, uma linha mais dura em relação aos imigrantes agora também é adotada na UE?

“Sim, mesmo na Europa, há uma tentativa de facilitar as expulsões. Na Dinamarca, por exemplo, em 2021, foi aprovada uma lei sobre a expulsão de requerentes de asilo e imigrantes ilegais condenados em países terceiros onde essas pessoas podem arriscar a vida, como como Uganda, onde não são respeitados os direitos humanos. Isso levou a protestos de várias ONGs e houve fortes preocupações no Conselho da Europa”.

Porque?

“Os 47 países (que se tornaram 46 após a saída da Rússia) que aderiram à Convenção Europeia de Direitos Humanos devem estar sujeitos a uma série de regras mais seguras. O artigo 4 do Protocolo 4 proíbe o retorno coletivo e, portanto, os pedidos de asilo devem ser avaliados individualmente Por outro lado, o artigo 3º proíbe o tratamento desumano e degradante aplicável se for recusada a possibilidade de desembarque em portos seguros.”

Além da Dinamarca, existem outros casos de países europeus que impõem restrições?

“No Reino Unido, o ex-secretário do Interior do curto governo de Lietz Strauss estava analisando a possibilidade de iniciar expulsões em massa de imigrantes da França em pequenos barcos. Há um debate sobre um muro para impedir a chegada de imigrantes da Rússia, enfim, há uma tendência generalizada na Europa de burlar ou abolir as regras.”

Mas a Itália tem problemas especiais com a França e a Alemanha em questões de imigração…

“A França e a Alemanha se empoderam pelo fato de que, na Europa, as regras do Tratado de Dublin ainda vigoram e nos acusam de não respeitá-las. Nesses países, assim como na Dinamarca, os migrantes chegam secundariamente e, portanto, não são investidos na gestão imediata do fluxo migratório.”

Olhando para a situação no exterior, pergunta-se qual é a diferença entre o muro que separa os Estados Unidos e o México e o muro que separa a Espanha de Ceuta e Melilla? Por que o primeiro faz “mais barulho” do que o segundo?

“Do ponto de vista da lei, muros americanos e espanhóis são muros da mesma forma. Do ponto de vista da proteção ao imigrante, nada muda, há apenas um hype diferente da mídia. Nos Estados Unidos, então, houve houve problemas com o reagrupamento familiar e menores desacompanhados. Talvez. Foi a personalidade de Trump que causou mais barulho, mas o problema na Espanha é que não sabemos o que acontece com os migrantes africanos que tentam entrar pela fronteira sul. Não sabemos Não sei se são bem-vindos ou rejeitados, mas ter um muro é realmente uma violação das regras do direito internacional”.

O que você acha da rejeição da França aos imigrantes em Ventimiglia?

“A França, de acordo com as regras da Convenção Europeia de Direitos Humanos, não pode fazer uma recusa coletiva na fronteira com a Itália. Há, é claro, uma violação de direitos. Essas são as recusas proibidas.”

Neste contexto, qual é o papel da Frontex?

A Frontex deve garantir a segurança das fronteiras. No momento, ele tem apenas um papel de supervisão e temo que não haja uma atualização do software Frontex que possa ajudar a Guarda Costeira em estados individuais. A questão é que a imigração, na União Europeia, é vista como um problema que só diz respeito a alguns países e não a outros.”