Tijani traz hoje o arquivo dos imigrantes para a Europa. Resistência e tentativas de mediação – Corriere.it

A partir de Francesca Basso

Conselho dos Negócios Estrangeiros em Bruxelas hoje. Preocupações da Comissão Europeia

do nosso repórter

BRUXELAS – Para entender o que esperar do Conselho de Relações Exteriores de hoje, em Bruxelas, devemos lembrar que a guerra na Ucrânia continua com todas as suas consequências. Este será o cerne da reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da UE-27, como várias fontes afirmam correio. Mas a pedido da Itália, à luz do que aconteceu na semana passada Com navios de ONGs em nossas águas territoriaishaverá um ponto sobre o arquivo de imigração: Ministro das Relações Exteriores Antonio Tajani As fontes confirmaram que quem aparecerá pela primeira vez neste papel será ouvido com atenção.

Ele ressalta que as tensões que surgiram entre Itália e França não são boas para a União Europeia Fonte diplomática na União Europeia. E é provável que os ministros dos 27 Estados membros em seus discursos de entrada voltem ao tema da hospitalidade, correndo o risco de que todos venham a exigir seu trabalho. Mas também é provável que haja tentativas de mediação. Ele explicou que muito vai depender da intervenção do ministro Tajani. Jean Asselborn, estrangeiro de Luxemburgo, explicou aLidando “No arquivo de imigração, leremos as verdadeiras intenções do governo italiano recém-eleito sobre o tamanho da Europa que deseja. Espero sinceramente que seja apenas um choque no início do novo governo em Roma.”

Nesta fase, a Comissão procura convidar os Estados-Membros Coordenação e cooperação. As operações de resgate no mar são reguladas pelo direito internacional – de acordo com uma fonte da UE -, então o CEO da UE não tem voz, não cabe a ele determinar o porto seguro mais próximo. Em vez disso, ele é responsável pelas políticas de asilo. Em 20 de setembro, há dois anos, a Comissão propôs um novo acordo sobre imigração e asilo que ainda está em negociação porque os países não conseguem chegar a um acordo. Para rever as regras, é necessário que todos os países da linha da frente do Mediterrâneo (Itália, Grécia, Malta, Chipre e Espanha), como os países do Leste, a começar pela Polónia, que gerem os fluxos de pessoas deslocadas da guerra na Ucrânia, juntamente com Heróis dos movimentos secundários (fenómeno dos migrantes que se deslocam do país de primeira entrada para ir buscar asilo noutro país da União Europeia) como França, Alemanha, Holanda e Bélgica, encontrando soluções comuns. READ Depois da Áustria, a Eslováquia também voltou ao bloqueio

Um pequeno passo em frente foi dado no Conselho de Assuntos Internos em 22 de junho Finalmente, quando os países da UE acordaram posições de negociação, a serem mantidas com o Parlamento Europeu, sobre o regulamento Eurodac (base de dados com impressões digitais de migrantes irregulares e requerentes de asilo registrados em países da UE) e sobre regulamentos para investigações para fortalecer o controle de pessoas nas fronteiras externas . Enquanto isso, 21 Estados membros e Estados associados confirmaram seu compromisso com o mecanismo de solidariedade voluntária na forma de transferências ou contribuições financeiras. É o mecanismo que a França decidiu não aderir mais. O medo agora, como observaram em Bruxelas, é que tudo seja posto em questão. Na dimensão externa – acordos e ajudas com países de origem e trânsito – até o antigo Primeiro-Ministro Draghi solicitou uma intervenção da Comissão, incluída nas conclusões de três Conselhos Europeus. A Presidência checa decidirá esta semana se realizará uma reunião extraordinária a nível ministerial ou técnico até ao final do mês. Um conselho de assuntos internos já está agendado para 8 de dezembro e os líderes da UE se reunirão de 15 a 16 de dezembro.