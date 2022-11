Yellow sobre alegações de hospitalização em Bali, onde chegou para participar da cúpula do G20 do chanceler russo Sergey Lavrov. A notícia foi escutada pela Associated Press Citando as autoridades indonésias. Foi alegado que o ministro sofria de problemas cardíacos e foi levado para o Hospital Sanglah. Mas a porta-voz do ministério russo, Maria Zakharova, descreveu a notícia como “notícia falsa”. E Zakharova escreveu no Telegram: “Sergey e eu lemos as notícias na Indonésia e não acreditamos em nossos olhos: acabou que ele foi levado para o hospital. É claro que isso é o cúmulo da falsidade”.

O ministro das Relações Exteriores, Sergey Lavrov, disse que os jornalistas ocidentais precisam ser “mais justos” Depois que a Associated Press relatou uma suposta hospitalização com problemas cardíacos na chegada a Bali, onde ele deve liderar a delegação russa à cúpula do G20. Em um vídeo postado pela porta-voz do ministério Maria Zakharova em seu canal Telegram, Lavrov é vista na varanda de seu quarto em Bali vestindo uma bermuda e shorts. “Até nosso presidente – confirma o chanceler – disse há dez anos que estava doente.” Lavrov acrescenta que está trabalhando em dois discursos para amanhã e está mandando “oi a todos”.