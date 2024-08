Um novo ataque aéreo russo à Ucrânia. Exército de Kiev tenta chegar a Bolgorod – Notícias

11h55

A China expressou preocupação com uma nova frente aberta pela Ucrânia em Agosto, atacando a região russa de Kursk, num movimento surpresa que demonstrou a fraqueza de Moscovo. Li Hui, representante especial de Pequim para assuntos da Eurásia, criticou o apoio do Ocidente a Kiev: “Todas as partes estão preocupadas com o facto de o Ocidente continuar a facilitar condições para a Ucrânia atacar o território russo com armas fornecidas. Desenvolvimentos recentes no campo de batalha confirmaram este tipo de tática .” “Estamos preocupados”, disse Lee no final da sua missão na Indonésia, no Brasil e na África do Sul.