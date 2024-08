Ucrânia Rússia, últimas notícias de hoje, 27 de agosto, sobre a guerra de Putin. Ele vive

Chuvas de fogo atingem grande parte da Ucrânia, incluindo Kiev. Pelo menos 100 mísseis russos e numerosos drones atingiram infra-estruturas energéticas em 15 regiões, incluindo as regiões mais ocidentais, perto da Polónia. O ataque provocou a morte de pelo menos cinco pessoas, enquanto os moradores também se refugiaram nas estações de metro e as autoridades cortaram a electricidade como medida preventiva. Um porta-voz da União Europeia falou de “ataques bárbaros” destinados a “fortalecer a determinação da União Europeia em continuar e intensificar o seu apoio à Ucrânia”. O presidente ucraniano Zelensky disse que o apoio não será suficiente se Kiev não receber carta branca para usar todas as armas fornecidas pelos países da OTAN também em território russo. Biden: “A Rússia nunca terá sucesso na Ucrânia.”





“”postId”:”56399d45-6dc2-420a-bdff-87386e397842″}],”postagens”:[{“timestamp”:”2024-08-27T04:42:52.580Z”,”timestampUtcIt”:”2024-08-27T06:42:52+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Nuovo attacco aereo russo sull’Ucraina con droni e missili”,”content”:”

La Federazione Russa ha lanciato per il secondo giorno consecutivo un massiccio attacco combinato sul territorio dell’Ucraina. Lo riferisce l’agenzia Unian. Nella notte sono stati lanciati missili, principalmente in direzione delle regioni occidentali, provocando la dichiarazione di allerta aerea in tutto il Paese. Ci sono state segnalazioni di esplosioni nella regione di Khmelnytskyi. L’aeronautica militare di Kiev ha riferito di droni che hanno sorvolato le regioni di Kherson, Kirovohrad, Sumy, Poltava, Chernihiv e Zhytomyr. Nel distretto di Zaporizhia i droni hanno provocato un morto e due feriti.

“,”postId”:”94354db0-ee63-4aff-b53d-a0483a41528e”},{“timestamp”:”2024-08-27T04:10:12.767Z”,”timestampUtcIt”:”2024-08-27T06:10:12+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden: \”La Russia non avrà mai successo in Ucraina\””,”content”:”

Joe Biden condanna in una nota \”nei termini più forti possibili, la continua guerra della Russia contro l’Ucraina e i suoi sforzi per far sprofondare il popolo ucraino nell’oscurità\”. \”Voglio essere chiaro: la Russia non avrà mai successo in Ucraina e lo spirito del popolo ucraino non sarà mai spezzato\”, aggiunge. \”Gli Stati Uniti – prosegue – continueranno a guidare una coalizione di oltre 50 paesi a sostegno dell’Ucraina\”, promette.

“,”postId”:”0f865095-ed8d-41ea-a818-794f14f77544″},{“timestamp”:”2024-08-27T04:09:33.544Z”,”timestampUtcIt”:”2024-08-27T06:09:33+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Russia-Ucraina, Kiev diffonde le prime immagini dell’inizio dell’avanzata a Kursk. VIDEO”,”content”:”

\”Sminamento, sfondamento del confine, distruzione delle linee difensive del nemico, l’azione dell’aviazione, dell’artiglieria e i prigionieri\”. Le Forze d’assalto aereo ucraine hanno diffuso un filmato con alcuni momenti del loro ingresso in territorio russo, a 10 giorni di distanza dall’inizio delle operazioni. Sui social parlano di \”un giorno che entrerà nella storia della guerra russo-ucraina\”. LE IMMAGINI

“,”postId”:”bff1550d-3adb-4a85-b103-02ddd4657f1a”},{“timestamp”:”2024-08-27T04:09:14.862Z”,”timestampUtcIt”:”2024-08-27T06:09:14+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Lukashenko: \”Senza negoziati con la Russia, l’Ucraina sarà distrutta\””,”content”:”

\”La Russia libererà la regione di Kursk dall’esercito ucraino che ha invaso il suo territorio a qualsiasi costo, e l’escalation del conflitto potrebbe portare alla distruzione dell’Ucraina come Stato\”, ha affermato il presidente bielorusso in un’intervista al canale televisivo Rossiya. LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”39e3e3f5-4688-4769-b8a9-2aa91136eef1″},{“timestamp”:”2024-08-27T04:09:00.925Z”,”timestampUtcIt”:”2024-08-27T06:09:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Kursk, quali vantaggi può ottenere Putin dall’attacco ucraino”,”content”:”

Da una parte c’è chi sostiene lo sconfinamento effettuato da Kiev in risposta all’invasione di Mosca di due anni e mezzo, dall’altra emergono dubbi sul senso di quest’azione, specie in ottica di eventuali perdite umane e di risorse militari, che potrebbero essere impiegate su altri fronti \”caldi\” come il Donbass. L’ANALISI

“,”postId”:”6428ff8a-3c08-4a78-b407-3137e4b4cf65″},{“timestamp”:”2024-08-27T04:08:30.712Z”,”timestampUtcIt”:”2024-08-27T06:08:30+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Missile russo su hotel a Kryvyi Rih, due morti e 5 dispersi”,”content”:”

E’ di due morti, quattro feriti e cinque dispersi il bilancio di un attacco russo sulla cittadina di Kryvyi Rih, città nell’oblast di Dnipropetrovsk, nell’est dell’Ucraina. Lo scrive il Kiev Independent. Un missile – secondo quanto ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città, Oleksandr Vilkul – ha colpito un hotel. I feriti sono stati trasportati in ospedale. \”L’operazione di salvataggio è in corso. Tutti i servizi di emergenza, comunali e medici stanno operando\” ha scritto su Telegram Yevhen Sytnychenko, capo dell’amministrazione militare distrettuale.

“,”postId”:”7a16245b-8bae-436f-b1cd-1d144f2f414f”},{“timestamp”:”2024-08-27T04:08:09.335Z”,”timestampUtcIt”:”2024-08-27T06:08:09+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Decollano bombardieri russi, scatta allarme in Ucraina”,”content”:”

Un nuovo decollo di bombardieri russi ha fatto scattare l’allerta aerea Ucraina. Lo hanno riferito le autorità di Kiev. L’allarme è scattato in varie regioni. Secondo l’aeronautica militare di Kiev, \”bombardieri e droni russi stanno volando verso l’Ucraina\”. Si tratta di numerosi Tu-95ms (bombardieri) che sono partiti dalla base aerea di Engels (Russia sud-occidentale). Inoltre \”missili potrebbero entrare nello spazio aereo ucraino tra circa due ore\”, ha aggiunto su Telegram l’aeronautica ucraina.

“,”postId”:”1336dcc7-c1c0-4686-bf2e-1fdd3771bab9″},{“timestamp”:”2024-08-27T04:07:30.144Z”,”timestampUtcIt”:”2024-08-27T06:07:30+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Mosca, sventato sbarco ucraino su costa del Dnepr”,”content”:”

Le forze armate russe hanno sventato lo sbarco di un gruppo di sabotaggio e ricognizione ucraino sul Kinburn Spit, sulla costa marittima dell’estuario del Dnepr, nella regione di Kherson. Lo riferisce la Tass citando il Ministero della Difesa russo. Nell’operazione sono state distrutte due barche da sbarco e sono stati uccisi oltre 10 soldati, tra cui mercenari stranieri provenienti dalla Polonia.

