Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje

Tóquio confirma chegada de Zelensky

O Ministério das Relações Exteriores do Japão confirmou a chegada de Zelensky na reunião do G7 em Hiroshima hoje. “Zelensky expressou seu forte desejo de participar desta cúpula presencial e realizará uma sessão sobre a Ucrânia com os líderes do G7, além de uma sessão de convidados sobre paz e estabilidade”, disse o comunicado. Segundo fontes diplomáticas, o líder ucraniano viajará ao Japão na terça-feira aviões do governo francêsEu parti de um aeroporto avóNa Arábia Saudita, onde participou da cúpula de chefes de Estado da Liga dos Estados Árabes.