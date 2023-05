Di Maio, A Queda e o “Desaparecimento”. Agora ele está de volta com uma passagem para o Golfo (e uma nova namorada) – Corriere.it

Este artigo foi publicado às 7 nas bancas de 19 de maio, juntamente com o artigo que Antonio Polito dedicou a Giuseppe Conte (você pode encontrá-lo no link em Leia também). Oferecemos online aos leitores do Corriere.it

– me dedico a uma nova vida. Porque posso garantir que existe vida fora da política”. Esse conceito, é claro, foi repetido várias vezes por Luigi Di Maio após a rejeição flagrante das eleições políticas ocorridas no último dia 25 de setembro, quando seu partido nasceu (Obrigação Civil, criado pelos fragmentos do M5S) e morreu em poucas semanas , coletando 0,6 por cento. Com a queda repentina do governo Draghi, o ex-ministro das Relações Exteriores, ex-chefe do Five Stars, prevê um desastre em potencial. Mas enquanto isso, durante sua experiência Farnesina com a postura extrema de TLANTist em apoio à Ucrânia, ele já havia plantado o que poderia crescer no futuro: sua candidatura como enviado especial da UE para o Golfo Pérsico, uma meta que foi descartada em meio à vitalidade. controvérsia.

O grande Franco Battiato cantou “É preciso outra vida…”. E o gol – palavra mais, palavra menos – Di Maio também repetiu em mensagens de chat com seus fiéis, antes de sair (no WhatsApp e além). Porque logo após as pesquisas de resposta “Luigi” (como os amigos o chamam) afundou. fora do radar. Tanto que muitos de seus leais, encalhados, respiravam amargamente. No entanto, o mesmo amor (político) equivocado admite que “Luigi” poderia facilmente ter se salvado ao aceitar aquela posição blindada que Enrico Letta lhe oferecia para concorrer nas listas do Partido Democrata, possibilidade que depois recusou concorrer sozinho: ​”o que eu teria desistido de mim mesmo depois de desertar do movimento.”

Isolamento após a derrota Desde o início de outubro, Di Maio “isolou-se completamente, como fazia quando estava no governo e tinha que tomar decisões importantes”, dizem quem o conhece bem: – Primeiro ele ouviu os conselhos daqueles em quem confiava, depois interrompeu os contatos e se decidiu. Solteiro”. E assim fez também desta vez, construindo sua “terceira vida”: depois disso, como estudante, montou o Estádio São Paulo vendendo bebidas, que chegou como líder político, duas vezes vice-primeiro-ministro e ministro. E no final, Após a paralisação brusca das urnas, Di Maio alcançou meta que parecia resolvida devido à oposição dos grandes partidos ao governo de Meloni (A liga está na liderança): A partir do próximo dia 1º de junho, ele assumirá o cargo de diplomata sênior, com escritório e equipe que se deslocará entre Bruxelas e o Oriente Médio. Mas concretamente, o que ele fará neste novo papel? READ Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje

Leia também Dr. Jekyll e Mr. Hyde, um conto sobre Giuseppe Conte, um populista acidental que agora almeja o centro, por Antonio Polito

A União Europeia apressou-se em direção ao Golfo A guerra na Ucrânia, com a explosão dos preços do gás e do petróleo, colocou a Europa em grandes dificuldades, e depois a situação melhorou graças a novos acordos sobre as fontes de abastecimento. Após o colapso do fornecimento de energia da Rússia, a União Européia acelerou em direção ao Oriente Médio, percebendo que não tem uma figura diplomática dedicada no tabuleiro de xadrez. para Neste quadro, Josep Borrell pensou em criar este novo perfil. Di Maio terá que manter as relações com os estados do Golfo, para negociar os preços do gás e do petróleo. O ex-líder do M5S foi apontado justamente por Borrell, alto representante da UE para política externa, que fala italiano fluentemente e ama profundamente a comida e o vinho de nosso país, e que formou uma excelente química com Di Maio durante os dramáticos primeiros meses da invasão russa da Ucrânia.

O fator humano, além da aprovação do ex-primeiro-ministro Mario Draghi neste indicador, teria desempenhado um papel importante na jogada de Borrell, que também teve que levar em conta a forte concorrência de Dimitris Avramopoulos, que esperava o mesmo assento. Mas, neste caso, a sorte esteve do lado do candidato italiano, já que a corrida grega terminou depois de se envolver no escândalo do “Qatargate”.

Controvérsia: uma abordagem inadequada A primeira pergunta que muitos, principalmente os críticos do ex-ministro, se fazem é óbvia: quanto ele vai ganhar? A porta-voz Nabila Masrali explicou que a compensação desta missão, que prevê o estatuto de diplomata, só será determinada após a conclusão do procedimento, através de um contrato celebrado com a Comissão Europeia. mas De acordo com uma fonte da UE, com base nos salários para funções semelhantes, pode render cerca de € 12.000 por mês.. “É inconcebível confiar uma missão tão importante a uma pessoa com o currículo de Di Maio”, ameaçou mais um inimigo, recordando também os seus vários tropeços em mais de uma condição, tanto à frente como atrás das câmaras. Na realidade , Um de seus antigos fiéis continua: “Luigi sempre teve consciência de suas limitações: ele é muito humilde, sempre que surgia um problema, ele estudava para encontrar a solução. Não é por acaso que ele costumava participar das aulas intensivas de inglês de Farnesina: agora ele fala fluentemente. Ele tem muitos defeitos, como todo mundo, mas é como uma esponja: trabalha incansavelmente e consegue absorver o conhecimento em tempo recorde. Alguns vícios, um pouco de futebol e apenas uma verdadeira paixão: Ferrari e Fórmula 1 ». READ Gaza, a cúpula da ONU. Guterres: "Pare de atirar imediatamente." Mas Netanyahu diz: "O processo vai levar tempo e temos o apoio americano."

De volta ao poder E agora? para sair rapidamente, ça va sans direNo entanto, era preciso primeiro fechar contas com o passado. Mais de um homem (e mulher) próximo a ele ficou surpreso com seu desaparecimento do radar, reclamando até de sua “falta de emoção”. mas A redefinição ocorreu em várias frentes: antes de tudo no aspecto político, com um forte esfriamento das relações com os ex-ministros Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, os únicos com quem Di Maio estabeleceu uma amizade verdadeira antes de abandonar o Cinco Estrelas.. Mas nas semanas que antecederam a votação, Luigi também encerrou seu relacionamento de longa data com a jornalista sarda Virginia Saba, cuja perspectiva de uma família, segundo um amigo, não combinava com ela. Dois meses depois, “Luigi” reaparece nas revistas, paparazzi ao lado de Alicia Delessandro, 30, que concorreu às cinco estrelas na Campânia em 2018, ano do boom histórico, mas acabou não sendo eleita.

De mãos dadas em Veneza Dalessandro – Com o ex-ministro de mãos dadas, primeiro em Veneza e depois em Nápoles – Ela tem uma filha de 4 anos, fala cinco idiomas e até recentemente morava em Berlim, gabando-se de sua experiência metodológica para estudar na Sciences Po em Paris e na Jacobs-Universität em Bremen. No passado, ela trabalhou como assistente de marketing no Wirtschaftsrat, uma organização comercial próxima à CDU, o partido da ex-chanceler alemã Angela Merkel. E como o pacifista Giuseppe Conte conseguiu a própria anticandidatura? não é bom. “Não vamos falar sobre a pessoa, desejamos um bom trabalho a Di Mayo”, disse ele. “Mas digamos que, apesar de tudo, ele se tornou uma metáfora para a lógica corrupta do poder.” READ EUA e Coreia do Sul dispararam 8 mísseis em resposta aos mísseis de Kim Jong-un: alta tensão - Corriere.it

vida – Luigi Di Maio nasceu em 6 de julho de 1986 em Avellino, mas cresceu em Pomigliano d’Arco: seu pai é empreiteiro, sua mãe é professora de latim e italiano. Após o ensino médio clássico, ele frequentou uma faculdade de engenharia da computação e depois mudou-se para direito, mas nunca se formou.

transportador – Ele imediatamente se juntou ao movimento Beppe Grillo e, em 2007, fundou o Pomigliano Meetup. Em 2013 foi candidato à política e foi eleito, tornando-se o vice-presidente da Câmara mais jovem da história dos republicanos: em 2014 entrou com outros quatro deputados na diretoria procurada por Beppe Grillo.