Trump é acusado de atacar DeSantis. Família dividida por nomeação – Corriere.it

A partir de Viviana Mazza, enviada para Phoenix

Ex-presidente dos EUA vs. Governador da Flórida: “Um político comum especializado em relações públicas.” Ele afirma ser o verdadeiro proponente do sucesso do concorrente

do nosso correio

Phoenix – ao calcular um arquivo votação intermediária No Arizona e Nevada dá esperança Democratas Para poder manter o controle da rede do Senado sufrágio Dezembro na Geórgia, Donald Trump ataca o seu homólogo

rival mais assustador para a nomeação republicana para a Casa Branca, Ron DeSantis

: “Um político comum hábil em relações públicas.” O ex-presidente não finge ser o verdadeiro chefe defensor do sucesso Governador da Flórida, mas Ele também usa seu assunto favorito (i Falsificação)alegando ter “impedido o roubo da eleição DeSantis” em 2018. “Enviado por O FBI e os promotoresEle escreve em um condado da Flórida para “detê-los”.

Candidatos O apoio de Trump falhou desafios críticos na Pensilvânia e Michigan, e agora você corre o risco de perder

Arizonaonde o senador democrata Mark Kelly gradualmente superou seu rival Black Masters, e em Nevada

Onde está o senador democrata? Catarina Cortez Masto Ele tem apenas 9.000 votos depois que o republicano Adam Laxalt, mas o resgate não está excluído: conte os votos recebidos por correio a seu favor. o derrotas dos candidatos “negativos” (que repetem mantra fraude) mostrou os limites do movimento MAGA (Make America Great Again), que é diferente do festa do Chá No tempo de Obama, isso não levou os republicanos vitórias cativantes meio do mandato (embora tenham vencido os Senados em Ohio e Carolina do Norte, e na Câmara aprovados representantes ameaçando eleger Kevin McCarthy como locutor).

mais do que Derrotado Admitiu o resultado da votação, mas não está claro o que fará Carrie Lake, ex-apresentadora de televisão de Trump e governante ambicioso ArizonaVocê deve perder. Ontem, sua adversária democrata, Katie Hobbs, liderou com 50,7% a 49,3% dos votos. Chefe Republicano das Eleições Bill GatesEle disse que achou a acusação de Lake “ofensiva”. Mais devagar Eu tiro de propósito. Nesse clima, a vitória de Ron DeSantis na Flórida levou líderes, financistas e ativistas republicanos a fazê-lo o apoio Sua candidatura à nomeação da Casa Branca: se ele entrar em campo, provavelmente vai esperar até maioneseapós a conclusão da sessão legislativa em seu estado, segundo o «The Wall Street Journal». READ Quanto dependemos do gás russo?

Trump apontou que mesmo em 2016 os jornais Rupert Murdoch e a Raposa Quem agora ‘torcer para Coragem» (O apelido que é executado na palavra “Pego”Ele endossou outros candidatos e depois veio atrás dele e lembra como “derrotou” seus rivais “um a um” nas primárias. Parece que o ex-presidente tem essa intenção anunciar Entre em campo terça-feira na Flóridaem sua residência em Março atrásonde está Casamento subordinar filha de Tiffanyembora alguns sejam muito leais (incluindo o ex-presidente Kayleigh McEnany e o membro do conselho Jason MillerTente fazê-lo esperar Baluta

dia Na Geórgia, embora filha de Ivanka Com seu marido Jared Kushner Ele não parece animado com um novo Campanha eleitoral.