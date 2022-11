Migrantes, Itália e Mediterrâneo: Frustrados com as deportações

“ONGs respeitam as leis internacionais” Itália, Malta, Chipre e Grécia apelam às ONGs para que “respeitem” o quadro jurídico internacional para as operações de busca e salvamento. “Cada país – leia-se um memorando conjunto – exercerá efetivamente jurisdição e controle sobre os navios que arvoram sua bandeira.” Além disso, os quatro países consideram ter uma discussão “urgente e necessária” sobre a coordenação das ONGs de acordo com as convenções internacionais. A nota conclui: “Todos os estados de bandeira assumem suas responsabilidades de acordo com suas obrigações internacionais” e pediu à União Europeia que tome medidas para iniciar a discussão.

Ministro francês: “Métodos inaceitáveis ​​de Meloni” – Segundo a França, a crise migratória é “uma decepção muito forte, e a Itália não respeita o direito internacional nem o direito marítimo”. Isso foi confirmado pela ministra francesa das Relações Exteriores, Catherine Colonna, acrescentando que a declaração “na qual Giorgia Meloni, nossa porta-voz, afirma que cabe à França receber os imigrantes, é completamente contrária ao que dissemos. Esses métodos são inaceitáveis”.

Tajani: ‘Reação desproporcional da França’ – Para o chanceler italiano Antonio Tajani, a reação francesa foi desproporcional. Ele disse em entrevista ao Corriere della Sera: “Levantamos um problema político sobre a questão dos imigrantes, não queríamos provocar nenhuma controvérsia. Por parte da França houve uma reação desproporcional, bem como às suas questões políticas internas Um movimento europeu mais forte, porque a sete mil quilômetros da costa italiana é a fronteira sul da Europa. Até Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu, nos deu razão.”

“É a Europa que deve fazer um plano, não a Itália – precisamos de uma escolha comum sobre a realocação. Vamos lidar com a questão da imigração com muita calma e determinação, porque o problema já dura anos e temos absolutamente que pergunte sobre o acordo que os portos italianos, acrescentou Tajani. São os portos onde todos os imigrantes devem desembarcar. Não sei se existem.”

Uma reunião informal Meloni-Macron é possível no G20 em Bali – Enquanto isso, o trabalho está em andamento no eixo Palazzo Chigi-Farnesina-Colle em um esforço para superar a brecha diplomática. O objetivo é chegar a um esclarecimento presencial entre Meloni e Macron nos próximos dias no G-20 em Bali. Uma reunião informal, em vez de um verdadeiro cara-a-cara, parece ser a solução mais provável no momento. “Nos corredores nos encontramos e conversamos”, observa um ministro, não querendo enfatizar a nomeação padrão em Bali. Meloni partirá no domingo para a Indonésia, como na COP27 em Sharm El-Sheikh, e também usará a Cúpula da Indonésia como uma oportunidade para conhecer e aprender sobre os líderes mundiais.

A União Europeia está a trabalhar na reunião de ministros no final de Novembro – Entretanto, Bruxelas explicou como o dossier migrante é uma prioridade para a União Europeia, que, após o embate entre Itália e França pelo reassentamento, está a trabalhar numa cimeira ad hoc, com o objectivo de aproximar a Europa do outro interior. Ministros Técnicos. A reunião poderá realizar-se nos últimos dias de novembro e deverá ser realizada pela Presidência checa do Conselho Europeu. Uma decisão oficial é esperada na próxima semana.