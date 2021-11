Kyle Rittenhouse, que matou dois manifestantes anti-racismo em Kenosha, foi absolvido

a partir de Giuseppe Sarsina

Kyle Rittenhouse, 19, que matou duas pessoas com um rifle de caça e feriu uma terceira durante protestos raciais no verão de 2020 em Kenosha, Wisconsin, foi considerado inocente: ele alegou ter agido em legítima defesa.

De nosso correspondente em Washington

Inocente. Kyle Rittenhouse

Os manifestantes, 19, foram absolvidos ontem sexta-feira, 19 de novembro, do assassinato de dois manifestantes, Joseph Rosenbaum, 36 e Anthony Huber, 26, e do ferimento de um terceiro, Gaige Grosskreutz, 28. Tudo branco.

Cale pode pegar prisão perpétua por assassinato e quatro outras acusações. Em vez disso, ele permanece um cidadão livre.

A decisão provoca sentimentos e protestos. Os manifestantes se reúnem em frente ao tribunal na pequena cidade de Kenosha, Wisconsin. Até tarde da noite, a situação parecia estar sob controle. Mas as autoridades aguardam ansiosamente as próximas noites: As partes mais violentas podem atacar lojas ou edifícios públicos. O governador de Wisconsin, democrata Tony Evers, já mobilizou 500 soldados da Guarda Nacional, atualmente esperando fora da cidade.

A família de um dos jovens assassinados, Anthony Hopper, publicou uma nota cheia de amargura: Não havia justiça para Anthony e as outras vítimas.

O júri aceitou a tese do advogado de Kyle: Boy AG em legítima defesa: Ele foi repetidamente atacado e baleado para salvar sua vida. Rejeitou todas as pistas recolhidas pela Procuradoria-Geral da República, bem como graças à utilização de drones. De acordo com o procurador-geral, Rittenhouse estava procurando encrenca naquela noite com seus colegas milicianos.

caso nacional. As principais etapas da operação foram transmitidas ao vivo pela televisão. Mais uma vez, levantou-se a polêmica sobre o uso de armas de fogo, sobre a ideia de autodefesa, enraizada na Segunda Emenda da Constituição dos Estados Unidos. READ Gaza 119 palestinos e 7 israelenses. Save the Children: “Tel Aviv invade 31 escolas.” Negou a invasão terrestre da Faixa

Reconstruir eventos é importante. Precisamos voltar a agosto de 2020. O país foi abalado pelos protestos ‘Black Lives Matter’Após o assassinato de George Floyd em Minneapolis.

Em 23 de agosto, um policial foi atingido por sete balas No fundo está o afro-americano Jacob Blake, de 29 anos. O homem estava tentando colocar uma briga entre duas mulheres. De acordo com o advogado da família, Patrick Salvi, Blake estava desarmado. O homem permanecerá semiparalisado nas pernas.

Os protestos estouraram, com confrontos noturnos entre ativistas e policiais. Por três noites consecutivas Kenosha terra de ninguém.

E aqui estamos nós no dia 25 de agosto. Pouco depois da meia-noite, quando um menino com um boné de beisebol voltou, ele estava se movendo pela Sheridan Road, no meio da cidade. Ele carrega um rifle de cano longo no ombro. Pelas fotos, parece uma submetralhadora semi-automática Ar-15 à venda, como se fosse uma ferramenta de jardinagem na maior parte da América. Quem é o ? De onde isso vem? Mais tarde será descoberto que foi chamado Kyle Rittenhouse faz parte de uma milícia armada Guarda-costas de Kenosha. Eles se encontraram pelo Facebook para proteger a propriedade, especificamente um posto de gasolina e algumas lojas próximas.

Os vídeos mostram uma sequência interessante. Cale avança pela rua escura. Um pequeno grupo de manifestantes o perseguiu, eles se juntaram a ele. Alguém o joga no chão e tenta desarmá-lo. Mas a reação de raiva. Comece vários tiros: você vê um cadáver no asfalto. Cale agora teve tempo de se levantar e sair correndo. Ele desaparece no ar, mas na manhã seguinte é preso em Antioch, Illinois: ele tem apenas 17 anos. READ A Bomba Que Pode Perturbar o Planeta - Libero Quotidiano

A história tornou-se imediatamente política, Com a intervenção do então presidente Donald Trump em favor do acusado, Ele foi absolvido antes mesmo do julgamento.

A sessão no tribunal enfocou as intenções de Cale, enquanto as questões básicas permaneceram abertas. O direito de permitir que um cidadão comum, especialmente se for menor, Andar pelas ruas com uma metralhadora, Carregado com trinta balas? Ainda faz sentido para a milícia assumir a tarefa de manter a ordem pública?

Agora, porém, o governador Evers diz, sem desapontamento, que a prioridade é evitar outra escalada de violência.