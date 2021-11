Polícia baleada, dois feridos – Corriere.it

a partir de Fabio Postiglione

Tensões durante as manifestações no centro da cidade. Sete manifestantes foram levados ao hospital e vinte foram presos

Eles aceitaram a nomeação nas redes sociais. Então, às 20h, o no vax saiu às ruas para protestar contra as novas restrições impostas pelo governo holandês. Procissão pacífica para chorar Liberdade, liberdade gradualmente ampliada por quase mil manifestantes Em Rotterdam, tornou-se violento. Cenas de guerrilha. Carros e motos pegaram fogo e entraram em confronto com policiais que primeiro usaram canhões de água, depois dispararam vários tiros para o ar para dispersar a multidão. Mas de acordo com o que o site de mídia escreve, nós Citando duas testemunhas

, os agentes estavam mirando no nível dos olhos e atirando em pelo menos dois manifestantes. A lesão foi aceita (não em dinâmica) até mesmo pela mesma polícia em A Twitter. Pouco antes das 23h30, a situação estava de volta ao controle, mesmo que as forças policiais desdobradas ao longo da noite permanecessem armadas de choque na rua para proteger o centro da cidade e a entrada do porto.