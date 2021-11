Quem morre de cobiça | Vítimas da quarta onda e mortes na Itália

com retorno Na Áustria e na Alemanha A Europa voltou a ser a frente quente na guerra contra o vírus Corona devido à quarta onda que causou mortes e hospitalizações. Mas quem ainda está morrendo de Covid em 2021? A diferença em relação a 2020 é que a Itália até agora, também graças ao alto índice de cidadãos vacinados (equivalente a 83,7%), parece estar se saindo melhor do que outros países onde o vírus começou a ressurgir e matar novamente: Bulgária, Letônia e A Romênia registrou o maior número de Mortes por milhão de habitantes na semana passada (161, 123 e 112), seguida pela Áustria (22) e pela Alemanha (16).

Os dados ainda são muito mais baixos do que em 2020, mas mesmo a Itália, após um verão de flexibilização das restrições, reconsiderou com preocupação tanto a taxa de mortalidade quanto o número de hospitalizações, especialmente em algumas áreas onde a região pode ficar amarela. Na Itália, ao comparar o período de maio a dezembro de 2020 com o período de 2021, as mortes foram reduzidas significativamente, chegando a cerca de 60 mortes por dia.

problema de fonte

Mais de 60 e não vacinados: vítimas da quarta onda de Covid

O último monitoramento do Istituto Superiore di Sanità fornece alguns dados úteis para entender quem são as vítimas desta quarta onda de Covid. A taxa de mortalidade por 100.000 habitantes nos últimos 30 dias está intimamente relacionada ao status de vacinação e faixa etária: entre 10 de setembro e 10 de outubro de 2021, a nítida maioria das mortes ocorreu entre pessoas não vacinadas com mais de 80 (64,1) e entre 60 e 60 anos de era. 79 anos (10,2), enquanto na faixa de 40-59 óbitos por 100.000 habitantes foram 1,3.

Levando em consideração a vacinação, outros dados indicativos emergem: a mortalidade cai drasticamente entre aqueles que completaram o esquema de vacinação há menos de 6 meses e entre aqueles que foram vacinados há mais de 6 meses, chegando a zero na faixa de 12-59 anos. Entre aqueles com mais de 60 anos, as mortes foram, respectivamente, 0,7 (vacinados há menos de 6 meses) e 1,9 (há mais de 6 meses), enquanto entre aqueles com mais de 80 anos, ainda houve 6,2 óbitos por 100.000 pessoas entre os que já foram. vacinado. 6 meses e aproximadamente 10 (9,9) entre aqueles que completaram a vacinação por mais de 6 meses.

Incidência de casos diagnosticados de Covid-19, taxa de hospitalização, taxa de hospitalização em terapia intensiva, mortes por 100.000 habitantes nos últimos 30 dias por estado de vacinação e faixa etária – Fonte Istituto Superiore di Sanità

Em geral, entre 25 de outubro e 7 de novembro, as infecções aumentaram, embora não de forma alarmante, em toda a Itália. 68.537 novos casos foram notificados e 187 morreram, com uma taxa de mortalidade de 0,27%, e as vacinas continuam a manter a proporção muito baixa: mesmo que a eficácia da vacina na prevenção da Covid em pessoas totalmente vacinadas caia de 89% (durante a fase epidêmica com o variante alfa dominante) para 75% (durante a fase epidêmica com uma variante delta dominante), mas permanece alto na prevenção de hospitalização (91%), hospitalização em cuidados intensivos (95%) ou morte (91%) na fase epidêmica com um variante delta dominante.

População italiana com mais de 12 anos de idade, casos de Covid-19 diagnosticados, hospitalizados, cuidados intensivos e falecidos – Fonte Istituto Superiore di Sanità

O ISS informa que 10,5% dos casos notificados entre 25 de outubro e 10 de novembro são do sexo masculino e têm entre 10 e 29 anos de idade, igual à percentagem de mulheres na mesma faixa etária. A porcentagem de casos de Covid-19 detectados em pessoas com mais de 60 anos de idade é estável (23,4% vs. 23,2% a / a), enquanto a idade média dos casos aumenta ligeiramente (43 anos entre 0-108 anos). Analisando as mortes, o Istituto Superiore di Sanità informa o número para o período de 17 de setembro a 17 de outubro, igual a 772. Destes, cerca de metade não está vacinada: 361 pessoas, igual a 46,8%, a maioria com mais de 60 anos. Houve 27 mortes entre os vacinados com um curso incompleto, 299 entre aqueles que completaram um curso de vacinação de menos de 6 meses. Por outro lado, levando-se em consideração o segmento da população que completou a vacinação há mais de 6 meses, a mortalidade cai para 85.

Incidência de casos diagnosticados de Covid-19, hospitalizações, terapia intensiva e mortes por 100.000 habitantes – Fonte Istituto Superiore di Sanità

“Ao analisar o número de internações e óbitos em UTI em mais de 80 anos, observou-se que a taxa de internação de não vacinados em UTI foi aproximadamente sete vezes maior que a de vacinados com curso completo inferior a seis meses e superior a seis meses – notas do ISS – Considerando que, no período de 17/09/2021 – 17/10/2021, a taxa de mortalidade de não vacinados (64,1 por 100.000) foi cerca de dez vezes maior que a da vacinação com curso completo em seis meses (6,2 por 100.000) e seis vezes maior do que aqueles vacinados com um curso completo de mais de seis meses (9,9 por 100.000). ”

Crianças e adolescentes que morreram de COVID-19

A análise dos dados de epidemia na faixa etária mais jovem merece uma discussão separada: até 17 de novembro, na população de 0 a 19 anos, 808.228 casos confirmados e 34 óbitos foram notificados ao Sistema de Vigilância Integrada. Ocorreram 8.557 internações em crianças e adolescentes e 251 em cuidados intensivos. Só de 1 a 14 de novembro, foram notificados 22.202 casos novos nesta população, dos quais 143 foram em hospitais e 5 em cuidados intensivos.

Distribuição dos casos, internações e óbitos desde o início da emergência para as diferentes faixas etárias menores de 19 anos: