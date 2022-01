Alguém cruzou ilegalmente a fronteira da Coreia do Sul para entrar na Coreia do Norte, o que é uma ocorrência rara

Autoridades militares sul-coreanas disseram que uma pessoa na noite de sábado passado Ilegalmente, a fronteira que separa o território do país da “zona desmilitarizada” (DMZ), ou seja, a faixa de terra além da qual fica a Coreia do Norte. Estima-se que mais de 30.000 norte-coreanos fugiram de seu país nos últimos 30 anos para escapar da pobreza e da ditadura e encontrar melhores condições de vida na Coreia do Sul, mas é muito raro alguém deixar a Coreia do Sul para ir para a Coreia do Sul. Coréia do Norte.

Autoridades sul-coreanas disseram que a pessoa não identificada foi vista por volta das 22h40 em uma área próxima à zona desmilitarizada no leste do país. Eles determinaram que as forças mobilizadas para localizá-la não foram capazes de encontrá-la e que as autoridades norte-coreanas que a haviam alertado não puderam confirmar se a encontraram.

No momento, não está claro se foi um sul-coreano tentando ir para a Coreia do Norte ou se foi um norte-coreano que queria voltar para casa depois de ir para a Coreia do Sul por algum motivo. Não se sabe nem se ele está vivo: pouquíssimas pessoas tentaram se deslocar entre os dois países pela zona desmilitarizada, uma faixa de cerca de 250 quilômetros de extensão e menos de 5 quilômetros de largura, guardada por soldados nas duas frentes e no local. Estima-se que cerca de 2 milhões de minas foram encontradas. Como apontando para Agência de notíciasA maioria dos norte-coreanos que fugiram para a Coreia do Sul ao longo dos anos fugiram via China ou outros países do continente.

Embora os combates na Guerra da Coréia tenham realmente terminado em julho de 1953, a guerra entre os dois países ainda continuava oficialmente. Um armistício foi alcançado entre a Coréia do Norte e a Coréia do Sul, com o apoio da China e dos Estados Unidos, respectivamente, que encerrou os combates, mas nenhum tratado de paz foi assinado.

