Covid, França também facilita quarentena para vacinadores – Ultima Ora

(ANSA) – PARIS, 02 de janeiro – A França também facilitou a quarentena de COVID-19 para vacinação. O governo francês anunciou que, para “preservar a vida socioeconômica do país”, as regras de isolamento de soropositivos para coronavírus e seus contatos serão facilitadas a partir de amanhã para quem tiver concluído o esquema de vacinação.



Indivíduos totalmente vacinados positivos terão que se isolar por sete dias independentemente da variante, isolamento que pode ser aumentado após cinco dias no caso de teste de antígeno negativo ou teste de reação em cadeia da polimerase (PCR). Não haverá mais quarentena de seus contatos totalmente vacinados. No entanto, terão que cumprir rigorosamente as precauções anti-infecciosas e “submeter exames periódicos”, explicou o ministro da Saúde, Olivier Veran.



Até agora, na França, as pessoas positivas tiveram que se isolar por dez dias, e os casos de contato com alguém que contraiu a variante Omicron tiveram que se isolar por pelo menos sete dias. O isolamento pode durar até 17 dias ao compartilhar a casa com uma pessoa positiva.



Esta alteração das regras responde à necessidade de “ter em consideração o desenvolvimento muito rápido da distribuição da variante Omicron em França” e deve permitir “obter uma relação risco-benefício que vise garantir o controlo da poluição e ao mesmo tempo a preservação socio- vida econômica ”, segundo o Ministério da Saúde. a saúde. Além disso, os ‘primeiros dados virológicos disponíveis’ mostram um “tempo de incubação mais curto para o Omicron do que as variantes anteriores, favorecendo uma possível redução na duração da quarentena”.



Por outro lado, as pessoas com resultado positivo e sem esquema de vacinação completo terão que se isolar por dez dias. A quarentena de sete dias também é mantida para os casos de contato que não foram totalmente vacinados, que terão que obter um teste negativo ao final desse período para sair do isolamento. (Tratativa).