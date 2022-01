Embora um Janeiro E o mês de fevereiro ainda pode ser bastante frio, e alguns trabalhos de jardinagem já podem ser iniciados, porque a primavera não está longe e não devemos ser bem-vindos despreparados. Quem tem jardim deve limpá-lo das folhas que caíram nos últimos meses e retirar os ramos quebrados pelo vento e pela chuva. Ainda não é hora de poda, mas simplesmente de limpeza e manutenção dos canteiros.

Neste artigo veremos o que plantar em janeiro e fevereiro para ter um jardim e uma varanda repleta de flores na primavera.

Podemos preparar o solo para os próximos meses desenterrando-o e fertilizando-o com fertilizantes especiais, para que possa absorver os nutrientes de que as plantas que já estão nos canteiros e as que vão ser plantadas precisam.

Como preparar uma semente

Janeiro e fevereiro são os meses em que o primeiro plantio pode ser feito em viveiro. Eles devem ser colocados em locais protegidos do vento e do frio e fora da luz solar direta.

Pequenas bandejas cheias de solo úmido são necessárias para o plantio de zínias, betoniaE centáureas e ásteres e todas aquelas plantas com flores que aparecem no início de abril.

Tenha cuidado para não se esquecer de regar as bandejas regularmente e é sempre aconselhável manter o solo úmido.

No início da primavera, quando as temperaturas estão acima de 15 graus e as mudas já apareceram, podemos transferi-las com segurança para o solo do jardim ou em vasos na varanda.

Aqui está o que plantar em janeiro e fevereiro para deixar seu jardim e varanda cheios de flores na primavera

Janeiro e fevereiro são os meses ideais para o cultivo de plantas bulbosas: ciclâmen, narciso, amarílis e prímula.

É preferível plantar cebola na horta, onde há mais espaço. Na verdade, o crescimento por tufos é parcial e não dá os mesmos resultados.

O solo deve ser elevado a uma profundidade de 30 cm. Para amolecer é recomendado adicionar composto, turfa e areia.

Para enterrar os bulbos, faça pequenos buracos com diâmetro igual a uma vez e meia o diâmetro do bulbo. A última distância entre eles deve ser de 5 centímetros e uma profundidade de 10 centímetros da superfície da terra.