As plantas que temos em casa durante o inverno adaptam-se a um clima diferente do normal. Quando ficam dentro de casa, recebem ar quente de radiadores ou fogões, o que às vezes pode causar algum sofrimento. Eles também precisam sempre de água e recebem nutrientes benéficos. Para mantê-los saudáveis, esta é a melhor maneira de regar as plantas no inverno para evitar que suas folhas caiam e murchem.

O que muda no inverno para as plantas

Nossos amigos vegetarianos, que temos em casa, são quase todos verdes de origem tropical. Eles são usados ​​para temperaturas acima de 15 graus em geral. As condições que encontram durante o inverno nos apartamentos em que vivem, pois estão equipados com sistemas de aquecimento. Radiadores, pelotas ou fogões a gás geralmente fornecem a temperatura de que as plantas precisam.

Apesar da temperatura ideal, o aquecimento artificial do ar também faz com que ele seque. Essa falta de umidade pode prejudicar a saúde da planta. Além disso, o ar seco faz com que o solo seque primeiro.

Esta é a melhor maneira de regar suas plantas no inverno para evitar que suas folhas caiam e murchem

Daí a necessidade de regar as nossas plantas e ter cuidado ao fazê-lo. A regra geral é regar quando os primeiros centímetros da panela estiverem secos. Basta enfiar o dedo na borda do vaso no solo para verificar se está seco ou molhado. Em geral, regar uma vez por semana deve ser uma boa regra. Por outro lado, as orquídeas devem ser regadas apenas quando o solo estiver completamente seco. Para suculentas, repita a cada 3 ou 4 semanas, pois são mais resistentes.

como regar

A melhor maneira de regar é mergulhar a panela em um recipiente como uma bacia. Deixe a planta na água por 5 minutos. A água não deve estar fria, mas sim em temperatura ambiente. Em seguida, decole e comece a pingar no pires. Por outro lado, a orquídea deve estar submersa Por cerca de trinta minutos para a constituição diferente de sua terra.

Este conselho não se aplica a plantas Relva. Para estes, vamos derramar água suavemente sobre a borda do vaso, longe da planta. Isso evitará possível apodrecimento da raiz.

pulverizar plantas

O ar seco, frequentemente encontrado em apartamentos, causa algum sofrimento às plantas. A planta está lá, mas parece um pouco desbotada, embora não pareça apresentar problemas particulares como doenças. Você quer regá-lo. Mas é melhor não mudar os ritmos descritos acima. O que você precisa em vez disso é borrifar as folhas. O que pode ser feito pela manhã com um spray. Como alternativa, podemos colocar uma tigela de água ao lado da planta, o que ajuda a manter o ar ao redor úmido.

Com esses cuidados, nossas plantas de casa passarão sem problemas pelo inverno.

aprofundar

Não só café e banana, mas se não quisermos destruir nossas plantas, vamos fertilizá-las com outro remédio natural também