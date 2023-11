A reabertura da passagem de Rafah e a saída de mais de 400 cidadãos com dupla nacionalidade de Gaza hoje – Notícias

04:04

Novos confrontos foram registrados ontem à noite na fronteira entre o Líbano e Israel. O Hezbollah anunciou durante a noite que destruiu um drone israelense no sul do Líbano com um míssil terra-ar, informou o The Guardian.

Em vez disso, as FDI declararam no seu canal Telegram que “um míssil terra-ar foi lançado do Líbano em direção a um drone das FDI. Em resposta, as FDI atingiram a célula terrorista que lançou o míssil e o local de lançamento. Nenhum dano foi causado. ” Para o drone.

O exército israelense acrescenta: “Vários lançamentos foram identificados do Líbano em direção à área de Har Dov e Monte Hermon, no norte de Israel. Eles caíram em áreas abertas. Em resposta, a artilharia do exército israelense atingiu a fonte dos lançamentos”.