Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Massacre do Hospital de Gaza: “Bombas e centenas de mortes”. Biden, “zangado” com o ataque, perde a cimeira com Abu Mazen

• É o décimo segundo dia de guerra: 3.000 palestinianos, 1.400 israelitas e 199 reféns foram mortos.

• Uma explosão no Hospital Al-Ahli, na Cidade de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, foi causado por um bombardeio israelense: centenas de mortes.

• Biden está hoje em Israel para se encontrar com Netanyahu. Por decisão conjunta, a cimeira entre o Presidente dos EUA e Abu Mazen, marcada para hoje em Amã, foi cancelada.

• Um dos três ítalo-israelenses desaparecidos após o ataque do Hamas morreu.

• Um importante líder do Hamas foi morto num ataque israelense

• A agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos afirmou que um ataque aéreo israelita matou pelo menos seis pessoas depois de atingir uma das suas escolas em Gaza.

06h36 – O exército israelense aos residentes de Gaza: mova-se para o sul, a ajuda está disponível na área humanitária de Al-Mawasi

O exército israelita instou os residentes da Cidade de Gaza a deslocarem-se amanhã para sul, num novo aviso de evacuação que classifica Al-Mawasi, localizada a 28 quilómetros ao longo da costa da Faixa, como uma “área humanitária” onde a ajuda palestiniana está disponível. Uma postagem na conta do exército nas redes sociais dizia: “O exército israelense apela aos residentes da Cidade de Gaza para evacuarem o sul para protegê-los”. Na verdade, esta é a primeira vez desde o início do conflito que o exército oferece aos habitantes de Gaza alguma forma de corredor humanitário.

06h13 – Ministério da Saúde palestino: Consequências indescritíveis do ataque ao hospital

A situação após o bombardeamento do Hospital Baptista Al-Ahli, em Gaza, ontem, é “sem precedentes e indescritível”. Isto foi afirmado pelo Dr. Ashraf Al-Qudra, porta-voz do Ministério da Saúde palestino. Al-Qudra disse hoje em comunicado que a explosão ceifou a vida de centenas de pessoas, “e as equipes de ambulâncias ainda estão removendo as partes dos corpos, já que a maioria das vítimas são crianças e mulheres”. O ministro alertou que o número de vítimas e feridos “excede as capacidades das equipas médicas e ambulâncias”, especialmente face ao actual isolamento da Faixa, que está sitiada pelo exército israelita após o ataque lançado pelo movimento palestiniano Hamas a Gaza. . 7 de outubro.

Al-Qudra disse: “Os médicos estavam realizando cirurgias no solo e nos corredores, algumas delas sem anestesia, e um grande número de feridos ainda aguardam operações, enquanto as equipes médicas tentam salvar suas vidas em unidades de terapia intensiva. .” Centenas de pessoas teriam perdido a vida após o ataque ao hospital em Gaza. Autoridades palestinas atribuíram o trágico incidente aos contínuos ataques aéreos israelenses, enquanto um porta-voz militar israelense disse que o movimento Jihad Islâmica Palestina foi responsável por um “lançamento de foguete mal feito” que mais tarde atingiu o hospital. READ Omicron teme, Alemanha fecha estádios e discotecas a partir de 28 de dezembro

05h56 – Gaza: Guterres pede um cessar-fogo imediato para fins humanitários

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou a um “cessar-fogo humanitário imediato” no conflito entre o Hamas e Israel que “afeta civis e tem consequências graves”, como demonstrado pelo “ataque ao hospital em Gaza”. Guterres fez o seu apelo enquanto discursava em Pequim durante a abertura do terceiro Fórum da Iniciativa do Cinturão e Rota.

04h56 – Conflitos na Cisjordânia e na fronteira israelo-libanesa

Um manifestante palestiniano foi morto “durante confrontos com forças israelitas na aldeia de Nabi Saleh”, não muito longe de Ramallah, na Cisjordânia. Novos confrontos registrados na fronteira entre Israel e Líbano: 5 membros do Hezbollah Eles teriam sido mortos. Este é o maior número de vítimas num dia desde o início do conflito entre Israel e o Hamas.

04h55 – Ataque a Gaza: Centenas de pessoas saem às ruas contra Israel, Irã e Líbia. Em Beirute, gás lacrimogêneo foi disparado contra manifestantes em frente à embaixada americana

Centenas de manifestantes reuniram-se esta noite em frente às embaixadas da França e do Reino Unido na capital iraniana TeerãApós o bombardeio do hospital em Gaza. O mesmo cenário, onde várias centenas de pessoas também saíram às ruas em diferentes cidades da Líbia, para se manifestarem contra Israel. para Trípoli Os manifestantes, hasteando bandeiras palestinianas e alguns cobrindo os rostos com keffiyehs, atravessaram as ruas do centro antes de se reunirem na Praça dos Mártires, entoando palavras de ordem em apoio aos residentes de Gaza e denunciando o ataque ao Hospital de Gaza pelo “inimigo sionista”. Manifestantes pró-Palestina tentaram romper barreiras de segurança em frente à Embaixada dos EUA em Jerusalém Beirute, No Líbano. A polícia usou canhões de água e disparou gás lacrimogêneo contra pessoas que protestavam contra Israel, mas também contra os Estados Unidos.

04h54 – Guterres (Nações Unidas): “Os hospitais estão aterrorizados e protegidos pelo direito humanitário.”

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse estar “horrorizado” com a morte de centenas de pessoas no ataque a um hospital de Gaza: “Os hospitais e os trabalhadores médicos estão protegidos pelo direito humanitário internacional”, escreveu ele no X.

04h52 – Mísseis antitanque são disparados do sul do Líbano e Israel responde

O exército israelense “ataca posições do Hezbollah no Líbano com artilharia” após lançar mísseis antitanque. Isto foi afirmado pelo porta-voz militar das Forças de Defesa de Israel. As forças israelenses disseram que bombardearam a fronteira com o Líbano em resposta ao “disparo de mísseis antitanque contra soldados” que carregavam a Estrela de David na área de Shtoula e na área da barreira de segurança entre Israel e o Líbano. O exército acrescentou num comunicado no seu canal Telegram que o exército estava “bombardeando o local do bombardeio com artilharia”. READ Brasil, assalto ao parlamento: o exército detém a polícia. "O pacote começará em breve" - ​​vídeo

04h52 – Nações Unidas: reunião do Conselho de Segurança de Emergência

A pedido da Rússia e dos Emirados Árabes Unidos, o Conselho de Segurança das Nações Unidas realizará hoje uma reunião de emergência após o massacre no hospital de Gaza, e também comentará uma resolução apresentada pelo Brasil para tentar encontrar uma posição comum sobre a guerra entre Israel e os Emirados Árabes Unidos. agitação. O anúncio foi feito pelo Embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Dmitry Polyansky. A reunião acontecerá às quatro da tarde, horário italiano.

03h34 – Presidente palestino Abu Mazen: Ninguém vai tirar nossas terras

O presidente palestiniano, Abu Mazen, que confirmou o seu regresso à Cisjordânia para cancelar a cimeira de Amã “após o massacre de Gaza” – que ficou conhecido como “um horrível massacre de guerra em que Israel excedeu todos os limites” – disse que os palestinianos “não aceitarão outra Nakba (o Êxodo de 1948). Sr. Dr.) Do século XXI. Resistiremos a qualquer tentativa de deslocamento forçado. Não sairemos da nossa terra e ninguém nos expulsará.” O Presidente palestino também pediu ao Conselho de Segurança da ONU que condenasse as ações israelenses

03h27 – Israel: Vídeo do míssil palestino da Al Jazeera

O vídeo foi publicado pelo exército israelense em Al Jazeera, com sede no Catar. As próprias Forças de Defesa de Israel (IDF) determinam isso exibindo o vídeo completo na rede social. “Verifique cuidadosamente antes de acusar Israel”, dizia o post.

02h57 – Estados Unidos: Biden está “zangado” e exige “compreensão do que aconteceu no hospital de Gaza”

(Por Viviana Mazza, correspondente em Nova York) “Estou zangado e profundamente chocado com a explosão”, afirma o Presidente dos Estados Unidos. Joe Biden Viajando para Israel, depois de relatos de centenas de mortes num hospital de Gaza, em que Israel, por um lado, e o Hamas e a Jihad Islâmica culpam-se mutuamente. Biden pediu à sua equipe de segurança nacional que “reunisse informações para entender o que aconteceu”, segundo o porta-voz da segurança nacional John Kirby Explicou que “não se tratava de uma investigação” e evitou responder “de uma forma ou de outra” a uma pergunta de um jornalista que o acompanhava e que lhe perguntou se Israel respeitava as leis da guerra. “A situação muda de hora em hora”, disse ele.

Depois de cancelar a cimeira na Jordânia, a viagem inclui uma paragem, quarta-feira, em Tel Aviv: A Bilateral com Netanyahu, Depois, reuniões com o Conselho de Guerra, com equipes de resgate e familiares dos mortos e reféns capturados no ataque do Hamas em 7 de outubro. Biden também deve fazer declarações públicas e se reunir com o presidente Herzog. “Quando ele conversar com Netanyahu – disse seu porta-voz John Kirby – ele tentará aprender sobre a situação no terreno e os objetivos e intenções israelenses. Ele fará perguntas difíceis, mas como um verdadeiro amigo, e dirá que não queremos que este conflito se expanda ou se aprofunde. READ Rainha Elizabeth, nada mais será o mesmo: Depois de graves problemas de saúde teme-se o pior - Democrata

O Presidente dos EUA reitera o seu apoio ao armamento de Israel e a prioridade da libertação imediata dos reféns, mas afirma que a ajuda aos civis em Gaza deve chegar “o mais rapidamente possível e não apenas uma vez”, mas “de forma contínua” – como Kirby diz – “comida e água”. “Eletricidade, remédios e tudo que os civis precisam desesperadamente.” Jeremy Bowencorrespondente de longa data da BBCDas declarações israelitas de que o cancelamento da cimeira árabe, “os árabes que se sentem muito confortáveis ​​em cancelar a sua reunião com o presidente reflecte a gravidade da situação aqui, mas também reflecte o declínio do poder da América”. “Há alguns anos, eles não teriam ousado fazer o que na verdade foi um grande insulto ao Presidente dos Estados Unidos”.

O porta-voz de Kirby apresentou o cancelamento da cimeira não como um insulto, mas como um insulto Uma “decisão conjunta” de Biden e do rei da Jordânia Depois do Presidente da Autoridade Palestiniana Abu Mazen Ele disse que “definitivamente teve que voltar para casa para passar três dias de luto” e porque “percebeu que não foi feito para eles”. Ele acrescentou que Biden “prefere sempre conversas cara a cara”, mas falará novamente com o presidente egípcio Sisi e Abu Mazen na sua viagem de regresso. Após o convite de Netanyahu, foi o presidente quem também organizou a parte árabe da sua viagem, o que certamente o teria mostrado – ainda que visualmente – a mediar entre os lados israelita e palestiniano que não se identificam com o Hamas. Mas a decisão de regressar após o cancelamento da cimeira de Amã simplesmente não era uma opção: Israel teria considerado isso um insulto. “Estamos viajando para uma área onde há conflitos ativos e riscos de segurança”, disse a porta-voz Karine Jean-Pierre. “Mas não teríamos feito esta viagem se não acreditássemos que poderíamos fazê-la de uma forma segura para o presidente”, enfatizou Kirby.

02h52 – O exército israelense publica um vídeo: “O hospital foi atingido por um míssil palestino”.