Os Estados Unidos, uma corrida contra o tempo para encontrar o minissubmarino desaparecido: o que sabemos

Titan, da OceanGate Expeditions, desapareceu no domingo após mergulhar para explorar os destroços do Titanic: tem apenas 96 horas de autonomia de oxigênio. Cinco pessoas a bordo. O contato foi perdido cerca de 1 hora e 45 minutos após o mergulho. Equipes de pesquisa dos EUA e do Canadá trabalhando. Reforços franceses também serão adicionados a eles a partir de amanhã

As equipes de busca dos EUA e do Canadá estão usando "todos os recursos disponíveis" para procurar o minissubmarino de cinco homens que desapareceu no Oceano Atlântico. O Titan da OceanGate Expeditions, do qual nada se sabe desde domingo, mergulhou para explorar os destroços do Titanic. O barco tem apenas 96 horas de oxigênio independente, então a corrida contra o tempo já começou. O contato foi perdido cerca de 1 hora e 45 minutos após o mergulho. "É um desafio realizar uma busca naquela área remota, mas estamos mobilizando todos os recursos disponíveis para garantir que possamos localizar o navio e resgatar as pessoas a bordo", disse o comandante da Guarda Costeira. Por volta das 20h de amanhã, 21 de junho, a França também se juntará à busca pelo submarino. O Instituto Francês de Oceanografia, Efremer, desviou o seu navio Atalante, equipado com um submarino motorizado, para a área de busca, anunciou o ministro francês dos Negócios Estrangeiros encarregado dos assuntos do mar. O navio deve chegar amanhã por volta das 20h (horário italiano) na área onde os operadores de Toulon vão inundar o bot. Também entre as cinco pessoas a bordo estava o francês Paul-Henri Nargolet, ex-oficial da Marinha e atual diretor do programa de pesquisa submarina do transatlântico que afundou em 1912.

Alívio: “Uma corrida contra o tempo” Foi precisamente a guarda costeira de Boston que deu o alarme e participou na coordenação de buscas cada vez mais corridas: também pela vastidão de um quarto de mar tão afastado das costas. e Almirante John Mauger, com referência a BBC, agora falando sem rodeios de uma “corrida contra o tempo”. A princípio não ficou claro se e quantos funcionários embarcaram no minissubmarino privado. Mas então as autoridades marítimas de Massachusetts confirmaram que cinco convidados embarcaram, incluindo o ex-piloto britânico Hamish Harding, explorador e proprietário da pequena Action Aviation, com sede nos Emirados Árabes Unidos, já conhecido como turista espacial e piloto em 2022 do quinto. Voo de ônibus Blue Origin de Jeff Bezos. E de acordo com o site, Stockton Rush, CEO e fundador da OceanGate Expeditions, também estava a bordo. de BBC.



Experimente em Titã O Titan, capaz de descer a uns bons 4.000 metros abaixo do nível do mar, na verdade tem uma capacidade máxima meticulosamente projetada para cinco passageiros. Os visitantes estão dispostos a pagar uma passagem cara para se permitirem mergulhar no abismo e ver com os próprios olhos o fundo do mar, onde jazem os restos do que já foi o navio mais famoso do mundo, a cerca de 3800 metros de profundidade: em 1985 após décadas de exploração. A aventura, operada pela OceanGate Expeditions, inclui uma missão de oito dias, custando US$ 250.000 por pessoa.

A Atlantic Productions e a Magellan coletaram mais de 700.000 fotos mostrando as cenas incomuns do Titânico, o lendário navio que descansou no fundo do Oceano Atlântico por mais de 100 anos

O naufrágio foi dividido em duas partes com cerca de um quilômetro de distância, então, para reconstruir totalmente o navio, eles usaram dois submarinos de controle remoto para um total de 200 horas de filmagem

Falando aos microfones da BBC, Gerhard Seifert, da Magellan, a empresa de imagens de alto mar que supervisionou o projeto, explicou: "O naufrágio está localizado em 4000 metros de profundidade. E não é permitido tocá-lo para não estragá-lo. Por esses motivos, foi o maior projeto de escaneamento subaquático que já realizamos."