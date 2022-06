“Quero viver na praia e não fazer nada” – Corriere.it

aos 51 anos André FormicaDiretor geral Gestão de fundos do compradorum fundo de investimento de cerca de 68 bilhões de dólares, decidiu que eu largo tudo Ele passa o resto de sua vida (com sua esposa e quatro filhos) ao sol em uma praia australiana.

estresse e fuga

A fórmica veio a Júpiter da constelação de Janus Henderson, para coordenar uma fusão Casa das Finanças empresa americana e britânica.

Em 2018, ele perdeu a batalha de liderança na Janus Henderson para Dick Weil, o co-CEO pós-fusão.

Em seguida, as dificuldades dos últimos quatro anos, com clientes retirando liquidez do fundo Jupiter, até 2022 com a empresa incapaz de conter suas saídas. De fato, apenas nos primeiros três meses do ano, os investidores roubaram outros 1,6 bilhão de libras, de acordo com o último relatório.

Tudo isso foi, sem dúvida, uma fonte de enorme pressão para a Formica.

Daí o impulso para dar um grande salto: deixar Londres (e um salário de mais de 5 milhões de euros em apenas três anos) para as praias brancas da Gold Coast da Austrália.