Suécia e Finlândia na OTAN. Biden anuncia mais forças dos EUA na Europa, assim como na Itália – o mundo

Moscou acusou a Noruega de obstruir a travessia para Svalbard e ameaçou retaliar contra Oslo.

“Os líderes de hoje também terão Decisão histórica de convidar a Finlândia e a Suécia Tornar-se membro da OTAN, com base no acordo alcançado ontem entre a Finlândia, a Suécia e a Turquia: é um acordo positivo para a Finlândia, Suécia, Turquia e para todos nós”. numa cimeira organizada nos subúrbios de Madrid.

Stoltenberg acrescentou que a cúpula que começa hoje será uma cúpula “histórica e transformadora”.

A Rússia representa uma “ameaça direta” à segurança da OTAN. Isto foi confirmado pelo Secretário-Geral da Aliança. “Afirmaremos claramente que a Rússia é uma ameaça direta à nossa segurança”, disse Stoltenberg durante a cúpula da Otan em Madri.

o Os Estados Unidos fortalecerão sua presença militar na Europa, incluindo capacidades adicionais de defesa aérea na Alemanha e na Itália. Foi o que disse o presidente dos EUA, Joe Biden, na abertura da Cúpula da OTAN em Madri. “Hoje enviamos uma mensagem de que a Otan é forte e unida”, disse Biden.

Vladimir Putin queriaModelo finlandêsO presidente dos EUA acrescentou sobre a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN “para a Europa e, em vez disso, obter o ‘modelo da OTAN'”.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, falando via link de vídeo na Cúpula da OTAN em Madri, perguntou aos países da aliança “Artilharia moderna e apoio financeiroContra Moscou.

Reação da Rússia e da China Os suprimentos de armas ocidentais podem ameaçar a segurança não apenas na Ucrânia, mas além de suas fronteiras. Isso foi afirmado por uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, citando a TASS.

A “nova ampliação da OTAN”, com a entrada da Suécia e da Finlândia, é um movimento “desestabilizador”, “que não trará mais segurança aos próprios membros da aliança”. Isso foi afirmado pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, citando a agência Interfax.

A China está atacando o G7, acusando-o de ter “novamente usado a declaração da cúpula para promover a narrativa de ‘democracia versus autoritarismo’ e interferir seriamente” em seus assuntos internos, atacando e desacreditando a China e incitando sentimentos conflitantes. Tudo isso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, observou: “O G7 não tem intenção de conduzir o diálogo e a cooperação com base na igualdade e no respeito, mas adere à mentalidade da Guerra Fria e ao viés ideológico e se engaja em políticas relacionadas aos interesses dos pequenos círculos. “.

A Otan “continuou a entrar na região da Ásia-Pacífico: alguns estados membros enviaram aeronaves e navios de guerra às águas ao redor da China para exercícios militares, o que criou tensões”. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Zhao Lijian, reclamou que a Otan continua a “apoiar o confronto coletivo e a comunidade internacional deve manter um alto grau de vigilância”, comentando as declarações do conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, segundo o qual o documento estratégico foi aprovado em Madri. A cúpula da OTAN apontará explicitamente os múltiplos desafios colocados pela China.

Erdogan puxa o vidro – A Cimeira da OTAN em Madrid começa sob melhores auspícios. A mediação do secretário-geral da coalizão Jens Stoltenberg no último minuto já rendeu bons resultados, com a Turquia retirando seu veto sobre a entrada na Suécia e na Finlândia, após semanas de impasse. Os três países assinaram um memorando de entendimento sobre os pedidos turcos e podem realmente satisfazer Ancara: “Temos o que pedimos, cooperação total” contra os curdos do PKK e seus aliados, disse a presidência turca. “Com Estocolmo e Helsinque se juntando à aliança, todos estaremos mais seguros”, disse Stoltenberg. Não somente. O presidente dos EUA, Joe Biden, chegou à capital espanhola com um belo presente para a segurança euro-atlântica: um aprimoramento “de longo prazo” do envolvimento militar dos EUA no Velho Mundo, particularmente nos “Estados Bálticos e Balcãs” e em geral ” no flanco oriental da Aliança”. Esta é a frente mais sensível da nova Guerra Fria. No entanto, parece já estar quente o suficiente. Anúncios exatos virão durante a cúpula, mas é claro que uma massa importante dos 260 mil mais efetivos à disposição da liderança sênior será a Stars and Stripes. Um bocado amargo a ser engolido por Moscou (e em parte por Pequim também). União é a palavra-chave nos dias de hoje. Esteve no Conselho Europeu, esteve no G7 e estará na Cimeira de Madrid, que já foi definida como “histórica” ​​por muitos dirigentes, incluindo Biden, porque está a decorrer em tempos de guerra na Europa e porque vai marcam a profundidade da transformação da OTAN, não apenas em termos de homens e meios dispersos no terreno.

Outras sanções à China O governo americano de Joe Biden adicionou cinco empresas chinesas à sua lista negra comercial, acusando-as de apoiar a base militar e industrial da Rússia após a invasão da Ucrânia pelas forças russas. A medida provocou uma dura reação da China, que rejeitou as acusações e suspeitas, alegando que “não prestou nenhuma assistência militar às partes envolvidas no conflito russo-ucraniano” e se opôs fortemente às “sanções unilaterais impostas pelos Estados Unidos aos nossas empresas.”, segundo nota da embaixada chinesa em Washington.

O memorando da embaixada chinesa também deixou claro que Pequim tomaria “medidas necessárias” para proteger os direitos de suas empresas, argumentando que as sanções violam o direito internacional. As empresas afetadas, algumas das quais com sede em Hong Kong, são Connec Electronic Ltd, World Jetta, Logistics Limited, King Pai Technology Co Ltd e Winninc Electronic. A medida, anunciada pelo Ministério do Comércio, incluiu outras 31 entidades da Rússia, Emirados Árabes Unidos, Lituânia, Paquistão, Singapura, Reino Unido, Uzbequistão e Vietname, no registo feito no Registo Federal competente. Entre as 36 empresas no total, 25 têm uma base operacional na China. “Esta ação envia uma forte mensagem a entidades e indivíduos em todo o mundo de que, se tentarem apoiar a Rússia, os Estados Unidos também os impedirão”, disse o subsecretário de Comércio para Indústria e Segurança, Alan Estevez, em comunicado. A lista negra significa que os fornecedores dos EUA para empresas sancionadas precisam de uma licença do Departamento de Comércio antes de poderem enviar seus produtos. Embora o governo dos EUA tenha afirmado que a China geralmente cumpre as restrições à Rússia, prometeu monitorar a situação de perto e aplicar rigorosamente os regulamentos.