O líder do partido AfD será julgado na região alemã da Turíngia por usar um slogan nazista em um comício

Próximo dia 18 de abril na Alemanha O processo começará Contra Björn Höcke, líder do partido alemão de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD) na região da Turíngia, acusado de usar um slogan nazista durante um comício em 2021. Segundo a promotoria, Höcke encerrou seu discurso com a frase “Tudo por”. Alemanha”, percebendo que era um slogan usado pelas unidades de assalto nazistas (Tempestade, Sá). Também exibirá um símbolo frequentemente usado por várias organizações terroristas.

Na Alemanha, o uso de slogans, símbolos ou outras ferramentas de propaganda associadas a organizações inconstitucionais, como grupos terroristas ou o Partido Nazista, Proibido Em todos os contextos, exceto aqueles de natureza puramente histórica ou educacional. Segundo o advogado do Hockey, seu comportamento não constitui crime.

A Turíngia é uma região no centro-leste da Alemanha. A filial local do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) é considerada particularmente extremista e em 2021 foi classificada como um grupo de extrema direita. Ao mesmo tempo, a Turíngia era até recentemente uma das regiões onde a AfD era mais forte eleitoralmente: em Junho passado, Robert Siesselmann tornou-se o primeiro representante da AfD a vencer uma eleição local, num distrito da Turíngia. Mas no final de janeiro, o partido foi derrotado no segundo turno em outro distrito. O hóquei está concorrendo pelo partido Alternativa para a Alemanha nas próximas eleições estaduais da Turíngia, que serão realizadas em 1º de setembro.

Nas últimas semanas, a AfD esteve envolvida numa importante questão política, que começou depois de ter sido exposta por um site de jornalismo investigativo. Corretivo Uma reunião entre algumas pessoas importantes da liderança do partido para discutir um plano para uma expulsão em grande escala de requerentes de asilo e imigrantes com autorização de residência, bem como de cidadãos alemães de origem estrangeira.

