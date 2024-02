Islândia: Lava chega a tubulações de usinas geotérmicas, milhares delas sem aquecimento

Danos causados ​​por uma erupção vulcânica na Islândia. As tubulações da usina geotérmica foram danificadas. Milhares de pessoas estão sem aquecimento e fazem fila para comprar aquecedores elétricos

o Rio de lavaEle entrou em erupção no vulcão Fagradalsfjall, no sudoeste deIslândiaAs tubulações de uma usina geotérmica foram atingidas, deixando milhares de pessoas sem aquecimento na Península de Reykjanes. A temperatura externa é -Cinco graus Celsius abaixo de zero.

O desconforto não foi inesperado A lava libertada de uma fissura vulcânica com cerca de três quilómetros de extensão percorre uma linha de serviço que fornece aquecimento a toda a zona, em Sodornes e concelhos vizinhos.

Filas para comprar aquecedores elétricos

Especificamente em Sodurness, as pessoas faziam fila para comprar aquecedores elétricos, que chegavam com urgência a Reykjanes vindos de todo o país.

As autoridades pedem cautela:Pedimos às pessoas que economizem eletricidade“Não use mais de um aquecedor elétrico em cada casa, não carregue os carros em casa e use a energia com moderação”, disse o policial Thorer Thorsteinsson.

O objetivo é Evite picos de consumo de eletricidade. Os serviços de emergência estão verificando se as tubulações de água quente poderão ser consertadas nas próximas horas.

A segunda erupção desde o início do ano

Esta é a segunda erupção vulcânica na Islândia desde o início do ano e ocorre com Fontes de lava com até 80 metros de altura.

O último fenómeno de erupção na zona ocorreu a 14 de janeiro: fluxos de lava atingiram a cidade de Grindavik, que tinha sido evacuada nos dias anteriores. Aeroporto Internacional de Reykjavik, Keflavik, “operacional”O diretor do aeroporto disse em seu site.

A Islândia é uma terra de terremotos e erupções vulcânicas porque a ilha fica ao longo da intersecção entre as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia.

Na Península de Reykjanes, o vulcão está adormecido há 800 anos.