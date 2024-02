O mercado automóvel está sob vigilância e a autoridade antitrust intervém: tudo é revelado

A Autoridade Antimonopólio colocou o mercado automobilístico sob vigilância. Mas a situação agora tem implicações muito preocupantes.

A Comissão Europeia informou recentemente através de um memorando que tinha iniciado inspeções surpresa diretas dentro das sedes de algumas empresas afiliadas ao mundo automóvel europeu. Os nomes dos grupos participantes são retumbantes e os mercados internacionais começam a tremer. Presença de funcionários Confirmado Até pelas próprias empresas, que foram colocadas sob controlo e as ações em bolsa sofreram sobretudo com esta situação.

Apenas nos últimos dias, Antitruste iniciou procedimentos de monitoramento Para confirmar ou evitar uma possibilidade “placa indicadora” Capaz de realizar certos tipos de “Práticas comerciais restritivas” Em relação à concorrência conforme declarado Jornal. Em termos simples, isto significa que algumas empresas teoricamente concorrentes são suspeitas de terem concordado em não competir, como deveriam na realidade. Em particular, os preços foram colocados sob rigoroso controlo, devido à sua potencial exposição a ações ilegais.

Além dos funcionários que chegaram à sede da empresa sob uma lupa antitruste, alguns representantes de autoridades nacionais também chegaram nos últimos dias para conduzir investigações. Os produtos investigados são pneus adequados para automóveis, carrinhas, autocarros e camiões, vendidos no mercado europeu. As empresas monitoradas são nomes de calibre Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Michelin, Continental e finalmente Nokian.

O mercado de ações sofreu como resultado

O maior perigo é que As empresas mencionadas Eles enfrentam multas muito pesadas. Na prática, se as investigações comprovarem que a acusação se baseia em factos verdadeiros, as empresas poderão estar sujeitas a uma multa total de 10% do total das suas vendas globais. Os números estão disponíveis, pelo que as bolsas de valores globais sofreram imediatamente o impacto destes controlos, mesmo que a investigação esteja actualmente em curso.

Um porta-voz da Pirelli disse que a empresa “Garante total apoio à Autoridade nas investigações que realiza.”. Mas a comissão, por seu lado, fez questão de esclarecer esta questão “Neste momento, todas as inspeções estão ocorrendo sem aviso prévio “fase preliminar de investigação”. Isso significa que nenhum progresso foi feito nesta questão neste momento.

Portanto, a realização destas verificações não significa que estas empresas sejam culpadas de qualquer comportamento anticoncorrencial, e as autoridades compreenderão se algo ilegal acontecer: “A investigação não espera uma decisão sobre seus resultados.” Relatórios do comitê.

Este é obviamente um tema muito delicado e que afecta negativamente as pessoas. Valores na bolsa de valores De todas as empresas interessadas. Neste momento, de facto, a Pirelli e a Michelin perderam apenas 4% do seu valor de mercado, enquanto a Continental perdeu 2,1%, a Goodyear 2% e a Nokian 4,4%.