“Não teremos medo.” Está construindo 100 silos para ICBMs – Corriere.it

Cem tiros de canhão para comemorar Centenário do Partido Comunista da China Na frente da multidão na Praça Tiananmen. então uma voz Xi Jinping, lento e majestoso do púlpito do Portão da Cidade Proibida, um símbolo do poder imperial. Uma hora de conversa para lembrá-lo de que sua China está prosperando, determinada e se ergueuEla está orgulhosa e confiante em sua força e não será humilhada, pois ela é uma grande muralha de aço. O povo chinês não fez isso Ele nunca suprimiu ninguém e agora não permitirá que nenhum poder estrangeiro o intimideVocê o abandona, você se submete a ele, você o escraviza. Xi disse que qualquer um que tentar fazer isso esmagará suas cabeças e derramará seu sangue em uma parede de aço feita por 1,4 bilhão de chineses.

dê a ela 70 mil pessoas na praça emolduradaescolhido a dedo em meses de preparação, aplaudido com uma força que destacou a imprensa do governo mais do que qualquer outra passagem em que Xi elogiou a construção de Xiaokang, A vida pacífica, feliz e harmoniosa dos chineses Ele ressaltou que o Partido Comunista está em sua essência o futuro e o desenvolvimento da humanidade. Estas são as suas palavras: Declaro em nome do partido e do povo que país Alcance a meta do centenário: Construímos uma comunidade bastante próspera, Resolvemos o problema da pobreza na China Agora, não aceitaremos bons sermões daqueles que pensam que têm o direito de nos ensinar lições.





O líder chinês se apresentou ao público com um Jaqueta de gola, cinza claro, combinando com a que Mao sempre usou No grande quadro que decora o Portão da Paz Celestial com vista para Tiananmen. Disfarçado de Mao, fundador do Partido em 1921 e da República Popular em 1949, Xi queria apontar a continuidade revolucionária da China Mas também para ser o novo líder de uma superpotência econômica e militar com projetos globais. Xi Jinping agora se sente investido na missão histórica de Concluir o trabalho de MaoTrazendo Taiwan de volta ao controle de Pequim: Ninguém deve subestimar a determinação, vontade e capacidade do povo de reunificar a China e Para esmagar os esquemas separatistas de TaiwanA questão da soberania e segurança nacional será resolvida. READ Situação no aeroporto, voos proibidos

Pista exclusiva para Hong Kong, para repetir até na ex-colônia britânica agora A estabilidade reina graças ao empenho do partido. Na cidade onde Deng Xiaoping prometeu manter o princípio por cinquenta anos, até 2047 Um país, dois sistemasHoje também foi comemorado o aniversário do retorno à pátria chinesa, em 1º de julho de 1997, que por muitos anos foi marcado por uma contramanifestação democrática. Mas hoje todas as reuniões populares estão proibidas, elas estão proibidas 10.000 policiais implantados para desencorajar reuniões Victoria Park foi fechado. Viva o grande, glorioso e justo Partido Comunista! Viva o glorioso e heróico grande povo da China! Assim concluiu seu discurso do centenário, Xi Jinping, O novo Mao em suas mãos é muito mais forte do que a China fundadora.

Não é por acaso que no dia do centenário do Partido Comunista um relatório americano revelou que no deserto de Gansu, dois mil quilômetros a oeste de Pequim, Os satélites descobriram a construção de uma centena de silos que podem ser usados ​​para esconder ICBMs. A China tem um arsenal nuclear relativamente modesto: entre 250 e 350 ogivas e cem ICBMs, em comparação com os milhares disponíveis nos Estados Unidos. Os 119 novos locais de lançamento em Gansu Shi. Serão premiados Outras cartas são colocadas na mesa do jogo da Guerra Fria dos EUA.