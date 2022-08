Foguetes de Gaza em Israel após ataques dos EUA: evite escalada – global

Foguetes de granizo foram disparados de Gaza para o sul e centro de Israel, onde as sirenes já haviam soado antes. Isso foi anunciado pela televisão pública, pois havia várias objeções por parte do Iron Dome. Até o momento, não há relatos de vítimas.

Sirenes de foguetes soam em partes do sul de Israel. O porta-voz militar anuncia isso. Entre as áreas estão Ashkelon, Yavne e Ashdod, onde os moradores vão para abrigos.

Os Estados Unidos pedem a todas as partes que evitem uma nova escalada. Isso foi afirmado pelo porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, sobre as tensões em Gaza, onde Israel lançou a Operação Dawn.

Israel voltou a atacar locais da jihad em Gaza. O porta-voz militar disse que “forças especiais e artilharia” bombardearam “seis locais militares” do movimento Jihad Islâmico na Faixa. Ele acrescentou que “vários membros da organização – e ele continuou – foram neutralizados durante os ataques”.

O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, autorizou a retirada de 25.000 soldados das reservas. Isso foi anunciado pelo comercial de TV Kan. A rádio indicou que enquadrá-los levará vários dias, durante os quais será possível a Israel verificar se a crise com Gaza pode ser contida ou se está destinada a se espalhar.

A presidência de Abu Mazen denunciou a “agressão israelense contra o povo da Faixa de Gaza” e pediu uma “cessação imediata”. A agência de notícias Wafa afirmou que as “forças de ocupação” israelenses eram “responsáveis ​​por essa perigosa escalada”. A presidência de Abu Mazen pediu à comunidade internacional que “forçasse Israel a parar a agressão”.

Milhares de pessoas participaram do funeral do comandante militar do movimento Jihad Islâmico responsável pelo setor norte da Faixa, que foi martirizado hoje em um bombardeio israelense de um apartamento na cidade de Gaza onde estava escondido hoje. Seu corpo foi levado do Hospital Shifa para a Mesquita Al-Amari – na cidade velha de Gaza – e depois para a ala da coragem onde ele morava e foi enterrado. Na multidão – apesar do grande risco pessoal – destacaram-se os líderes da Saraya al-Quds, ala militar da Jihad Islâmica. Drones pertencentes aos aviões de guerra israelenses foram vistos no céu. E a Jihad Islâmica avisou durante o funeral que nossa reação não seria longa. Este foi aparentemente um aviso de que um míssil poderia ser lançado em Israel. A atmosfera de guerra foi imediatamente criada em Gaza. Muitos aproveitaram as primeiras horas de incerteza para correr para postos de gasolina, supermercados lotados e mercados de frutas e legumes. Há também um forte temor entre os moradores de que um novo confronto militar com Israel possa levar a mais interrupções no fornecimento de eletricidade, que já foi reduzido para seis horas consecutivas a cada dezesseis.

O exército israelense confirmouO assassinato do líder do movimento Jihad Islâmica no norte do setor Taysir al-Jabari. O porta-voz militar disse que eles foram mortos com ele durante a operaçãoE “Breaking Dawn” tem 14 outros membros a organização. O Ministério da Saúde em Gaza está atualmente – segundo a mídia – Ele fala sobre 7 mortos e 40 feridos. Entre as vítimas estava uma menina de 5 anos. Segundo as mesmas fontes, o orçamento deverá aumentar ainda mais. Ele acrescentou: “O exército acaba de atingir alvos da Jihad Islâmica em Gaza. Esta é uma operação para remover uma ameaça concreta contra cidadãos israelenses e nas áreas próximas a Gaza”. O primeiro-ministro disse que Yair Lapid. “O governo de Israel não permitirá que terroristas ameacem os cidadãos. Qualquer um que tente nos atacar sabe que vamos alcançá-los.”

O exército israelense lança a Operação Dawn of Dawn em Gaza

Ativação do Domo de Ferro

O exército israelense descreveu a operação que lançou em Gaza contra a Jihad Islâmica Palestina como “o amanhecer”, que significa “a chegada de um novo dia”. O porta-voz militar disse isso, acrescentando que um “estado especial de alerta” foi declarado na frente doméstica do país. O sistema de defesa antimísseis Iron Dome foi implantado para cobrir até 80 quilômetros dentro de Israel, incluindo Tel Aviv e Moden.

Telavive no horizonte

A rádio pública israelense citou o líder da Jihad Islâmica Ziad Nahala dizendo: “Tel Aviv e todas as outras cidades israelenses estão à nossa vista. Nesta campanha, não estabelecemos nenhuma linha vermelha. Tel Aviv será nosso alvo. Vamos atacar todas as cidades dos ocupantes. Nas próximas horas eles verão nossa reação.” De acordo com Nahala, todas as facções armadas palestinas devem se juntar a esse esforço. O locutor indicou que Nahala, que normalmente trabalha em Beirute, estava em visita oficial a Teerã há dois dias.

ao amanhecer

Israel bombardeia alvos na Faixa de Gaza. Disse o porta-voz militar. Na retaguarda israelense, o estado de alerta foi levantado. O porta-voz acrescentou que mais detalhes serão fornecidos posteriormente. “A situação no sul de Israel é tensa. Não estamos procurando um conflito, mas não hesitaremos em defender nossos cidadãos, se necessário”: Esta é a mensagem que o ministro da Defesa, Benny Gantz, dirigiu hoje aos líderes de Gaza depois de repetir as ameaças da Jihad Islâmica em últimos dias para lançar ataques a Israel. “Para nossos inimigos, especialmente os líderes do Hamas e da Jihad Islâmica, gostaria de dizer que o tempo acabou. Essa ameaça desaparecerá de uma forma ou de outra.” A escalada na fronteira entre Israel e Gaza ocorreu há quatro dias, após a captura do chefe do movimento Jihad Islâmico na Cisjordânia, Bassam al-Saadi. A ala militar de sua organização declarou estado de alerta máximo entre os milicianos e ameaçou lançar ataques. Israel, em particular, teme ataques de mísseis antitanque de Gaza contra veículos israelenses que passam ao longo da borda da Faixa e fecharam várias artérias e parte da ferrovia ao tráfego. Gantz também acusou o Hamas e a Jihad Islâmica de “manter refém o povo da Faixa de Gaza” e de ser a causa de seu sofrimento devido ao fechamento prolongado das passagens entre Gaza e Israel. Em um esforço para evitar a escalada, o Egito mediou entre Israel e a Jihad Islâmica. De acordo com a mídia, um advogado da ONU visitou a família de Al-Saadi para tranquilizá-los sobre a saúde de seu parente após a notícia de sua lesão durante sua prisão. Dirigindo-se à comunidade internacional, especialmente àqueles que tentaram acalmar a tensão, Gantz enfatizou que “Israel está agindo de maneira responsável e controlada”.