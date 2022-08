Taiwan, notícias da crise com a China. Pequim continua exercícios militares e suspende cooperação com os Estados Unidos em alguns arquivos

Taiwan: Hoje, 68 aviões e 13 navios chineses cruzaram a linha média do Estreito

Ministério da Defesa de Taiwan: Hoje, 68 aeronaves e 13 navios chineses cruzaram a linha do meio do estreito. “Condenamos as forças armadas comunistas por cruzar deliberadamente a linha média do estreito e operar no mar e no espaço aéreo ao redor de Taiwan”, disse o Ministério da Defesa em sua última atualização.