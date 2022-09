“Gás? Vamos trocar de traficante” – Libero Quotidiano

Nada ainda teto do preço do gás europeu: A Europa ainda não chegou a um acordo. mas ao mesmo tempo em Amsterdã Continuar a fazer o que os consumidores querem com todo o respeito – Famílias e empresas – que não podem mais arcar com os custos cada vez maiores. Ele gosta em vez disso Presidente russo Vladimir Putin. ele se refere a Pedro Gomezchefe Acontecendo todos os dias.it, convidado Massimo Gilletti Que “no mercado de gás holandês, isso é muito pequeno mercado não regulamentadotrabalhando também GazpromMuitos acreditam que as flutuações que vimos se devem também às manobras da Gazprom e, portanto, à Rússia. depois em A Europa não faz nada‘”, aponta Gomez em relação à transmissão não é o anel.

Na Europa, os defensores da imposição de um limite direcionado contra a Rússia, por outro lado, acreditam que seria inútil exigir fornecimentos adicionais de gás de outros países impondo-lhes termos punitivos (preços mais baixos) do que as condições de mercado. E portanto Diferencie os fornecedores Não seria a melhor solução. Gomez explica: “Claro que seria bom ter mais fornecedores, mas Nós somos apenas um traficante de drogas. Não é isso A Península Arábica E a Argélia São países extraordinários…”.