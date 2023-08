Uma vez na escola, ele deixa a filha de 1 ano no carro por 6 horas e vai trabalhar: buscar o pai

O pai acabara de ser contratado como bibliotecário escolar em Nova York, mas deixou a filha no carro por seis horas. Ela foi socorrida por um colega de 41 anos que a notou e quebrou janelas para libertá-la.

a Um pai americano foi preso do NYPD depois de sair Sua filha de um ano está presa em seu carro Estacionou na rua por cerca de seis horas, indo para o trabalho. O gesto surpreendente do homem de 41 anos só foi descoberto quando um colega do homem passou por seu carro e notou a criança sentada sozinha no banco. Assim, o homem quebrou uma janela para tirar a menina de lá, em seguida chamou a polícia e relatou o ocorrido.

O protagonista da história é Michael Dodds, 41, que foi na manhã da última quinta-feira à escola Walter G. Damrosch em Morrisania, uma área residencial no Bronx, Ele assumiu o serviço como bibliotecário escolar. Conforme explicou a polícia, o homem estacionou o carro em frente à escola onde acabara de ser contratado, mas esqueceu-se da menina que estava lá dentro, correndo sério risco de morte.

Felizmente, outro funcionário da escola, que havia deixado o estabelecimento no início da tarde, notou a menina no carro e a retirou imediatamente antes de chamar a polícia. A criança estava consciente e alerta Mas ela foi levada ao hospital mais próximo para exame. Fazia quase seis horas desde que seu pai a deixou no carro. Pouco tempo depois, o pai foi identificado e preso sob suspeita de colocar em risco o bem-estar da criança.

“Elogiamos o heroísmo do funcionário da escola que agiu para salvar esta criança do perigo”, disse a porta-voz da City Schools, acrescentando: “Ao saber desse incidente, a escola imediatamente chamou a polícia e os serviços de emergência”. O médico que interveio no local, a funcionária, o pai da criança Redesignado para uma missão longe dos alunos”. O homem trabalha no Ministério da Educação desde 2007 e já trabalhou como coordenador de várias bibliotecas escolares.