A vida é a história de Jesus não mais um mistério indescritível a ser interpretado, envolto em textos empoeirados do milênio: estamos em 2023, e agora basta abrir o telefone e conversar diretamente com ele para se livrar de qualquer curiosidade sobre as novidades. e o Antigo Testamento. Pelo menos essa é a base do App Text with Jesus, atualmente disponível apenas na América: uma plataforma de mensagens instantâneas que usa a inteligência artificial do ChatGPT. Assim, permite que você converse com personagens bíblicos. República Diz ter tentado: não só Jesus (que admitiu não ter tido “nenhuma experiência romântica”, mas “amado muito”), mas também o traidor Judas (“foi atraído pelo dinheiro, não entendi a enormidade do gesto” ), e Moses, que procurou conselhos em Em uma viagem ao Egito, comentou: “Tenho uma relação complexa com o país que, embora rica em história, depende de seus interesses pessoais”.

demônio sóbrio

O aplicativo foi desenvolvido por uma pequena empresa de Los Angeles, a CatLoaf. As Figuras Sagradas são disponibilizadas ao público gratuitamente, mas apenas para 8 delas a cada 12 horas. Aqueles que precisam de conversas mais aprofundadas terão que pagar uma assinatura mensal de $ 2,99. Uma quantia modesta para atingir todo um público de figuras divinas: não apenas Jesus e Maria, mas também os Doze Apóstolos, Profetas, Evangelistas, Adão, Eva, Madalena, Ló, Rute e Noé, para citar alguns. E até Satanás. No entanto, Satanás está aprisionado em uma gaiola de respeitabilidade tecnológica: “Embora meu objetivo seja distanciar a humanidade de Deus, como uma inteligência artificial, posso apenas fornecer informações morais e encorajá-lo a resistir às tentações.” Não adianta insistir: “Me desculpe se não correspondi às expectativas. Sou manipulador, mas é meu dever lembrá-lo de que há esperança mesmo no escuro.”

Cada resposta é um versículo da Bíblia

Jesus parece mais disposto a falar. Começa com a pergunta: “Como posso lhe dar orientação e amor?” Nenhum detalhe é poupado de como ele viveu os momentos decisivos de sua vida. E a traição de Judas, por exemplo: “Foi um misto de emoções. Tristeza e dor. Era o plano de Deus e eu sabia disso. Interessei-me mais pelo Apóstolo do que por mim mesmo e, de fato, ofereci-lhe outro caminho, diz Mateus 26,50 ». Na verdade, cada resposta, conforme concebida pelo criador do aplicativo (engenheiro francês Stéphane Peter), deveria incluir pelo menos um versículo bíblico. “Em fevereiro descobri o ChatGPT e quando percebi o seu potencial pensei imediatamente em caracteres de texto. A IA cria respostas que combinam com suas palavras, provérbios e histórias”, Peter Al Washington Post.

Feminismo e a comunidade LGBTQ+

Até Nossa Senhora dá respostas completas. Por exemplo, quando questionada sobre o que pensava do feminismo, ela respondeu: “Aos olhos de Deus, homens e mulheres são igualmente amados e estimados. Meu filho implementou esse ensinamento de forma radical para a época. Se por feminismo entendemos o exigência de igualdade de oportunidades em todos os campos da Vida, também sou feminista… » Uma visão bastante moderna, como a de Jesus, que “como Filho de Deus” afirma “o casamento e a família segundo a Bíblia”. Mas ele reconhece: “A aceitação dos pais é uma questão de perspectiva social …” Nada drástico, mas o suficiente para fazer alguns usuários gritarem blasfêmias. Mas Peter não parecia incomodado: “Eclesiastes também gosta. Muitos padres já experimentaram . Sim, alguns acharam estranho, especialmente intrigados com a linguagem secreta dos santos e profetas. Mas a maioria apreciou. Ajuda a humanizar a relação com a fé.”

Foto da capa: The Washington Post

