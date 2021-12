Uma mulher vai liderar o NYPD – Corriere.it

A partir de Massimo Gaggi

Escolha do prefeito Adams: preto, invasor, escolha ‘brutal’ aprovada

Nova Iorque prefeito de nova york, Eric Adams, tem como foco uma mulher negra para lutar contra os criminosos que levantaram suas cabeças na capital, para restaurar a relação de confiança entre clientes e cidadãos e para restaurar o respeito e o comprometimento de uma polícia furiosa e desmoralizada: acaba sendo indiciada, especialmente após o assassinato de George Floyd Em Minneapolis, devido às táticas brutais às vezes usadas contra os afro-americanos.

A nomeação de Kekhtant Sewell, 49, que passou 22 deles na força policial, Isso é surpreendente. O que é notável não é o fato de que uma mulher foi escolhida como presidente pela primeira vez na história de 172 anos do governo, Nypd, ou que Seawell é negra. A cidade já tem dois chefes de polícia afro-americanos, e Adams sempre disse que se ele tivesse sido eleito, teria escolhido uma mulher, considerada mais simpática, para chefiar a polícia. Mas você estava pensando em uma pessoa conhecida e experiente em cargos importantes: aposte em uma das duas mulheres que chefiam a polícia na Filadélfia e em Seattle ou, em Nova York, em Juanita Holmes, a chefe das patrulhas policiais que guardam a cidade .

em vez de Para liderar um exército de 36.000 policiais Que, em Nova York, também tem seu próprio unidades de inteligência e contra-terrorismo, Ainda, da Aeronáutica, o prefeito escolheu um Uma policial agora lidera 125 detetives no condado de Nassau, em Long Island, Subúrbios do extremo leste da área metropolitana (área do Aeroporto Kennedy). Adams sabe que tomou uma decisão que o expõe a críticas se as coisas derem errado, mas antes de tomar uma decisão, ele selecionou “candidatos qualificados”, submetendo-os a vários testes, incluindo uma conferência de imprensa simulada em que o candidato recebeu perguntas brutais, supondo que houve incidentes de terrorismo, sequestro e assassinato de negros desarmados por policiais brancos. READ Os Estados Unidos e a Casa Branca anunciam um boicote diplomático aos Jogos Olímpicos de Pequim em 2022

Sewell está mais do que convencido a apresentá-lo publicamente A personificação da inteligência emocionalQuando, na manhã de ontem, ele a apresentou à cidade durante uma festa em frente ao Queensbridge Homes, a residência pública em Long Island City, Queens, onde Keschant cresceu.

Aparentemente, Adams, um ex-capitão da polícia que está na política há 15 anos, também se tornou chefe do a cidade (ao vivo) do Brooklyn, apontou Sobre uma figura que ele considera capaz de consertar as relações fragmentadas de hoje entre a polícia e os cidadãos.

Mas Seawell com sua vida devotada a Nypd (não é casada e não tem filhos) Ele não é apenas um cara de relações públicas: Ele conduziu cursos de contra-terrorismo na Academia do FBI em Quantico e serviu como agente secreto e chefe da equipe de tomada de reféns.

O principal desafio para ele será conquistar o respeito dos clientes, elevar seu moral e convencê-los a voltar a fazer seu trabalho com eficácia, mas também com maior respeito pelos cidadãos. Não é uma tarefa fácil, visto que Por mais de um ano, os agentes abusaram Pela hostilidade que imaginam ao seu redor e pelo medo, pois toda intervenção deles por parte dos transeuntes é fotografada e veiculada nas redes sociais, Eles fazem o mínimo possível.

Esta também é a razão pela qual a taxa de criminalidade está subindo novamente. O poderoso sindicato da polícia, que era hostil ao ex-prefeito de Blasio, apoiando a candidatura de Adams, deu as boas-vindas a Seawell com uma calorosa carta de votos contendo, no entanto, um aviso implícito: “Esperamos que você consiga realizar o segundo trabalho mais difícil em New York: O primeiro, como você sabe, é o trabalho policial. ” READ O Papa: saúda o público fiel, transcende o distanciamento de Covid - Chronicle