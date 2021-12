Grécia, o jornalista George Tragas morreu de Covid. Fundador do Partido do Povo Livre

Jornalista e editor grego conhecido George TragasE 72enne O fundador do partido político “Pessoas Livres” morreu de Covid após ser levado ao hospital dez dias No anúncio do Hospital Soteria Atena Para o tratamento da insuficiência respiratória. Apesar de sofrer de uma forma grave de diabetes e, portanto, cair na categoria de extremamente vulnerável, ele optou por não ser vacinado contra a Covid. Segundo as declarações de seu médico, George Zubes, Trigas relutou em vacinar: “Não só pedi que Giorgos Tragas fosse vacinado, mas implorei – como ele disse à TV Helênica – e é inconcebível que um homem tão inteligente o fizesse não o fiz. ”Decidiu-se a tempo de usar a única arma de que dispomos contra esta epidemia. Todos os dias ele encontrava desculpas. Todo mundo estava tentando me perguntar uma maneira de atrasar a vacina. ”

Tragas é um dos reitores da imprensa grega e tem mais de 50 anos carreira atrás dele. Ele começou a colaborar com revistas como ícones e mesimfrina Até você chegar ao jornal Fradine, que trabalhou com ele por vários anos. Antes de se dedicar à política, deixou o judiciário para mais tarde se tornar editor de jornais como choroE Colidir e Anexartisia. Mais tarde, ele se tornou famoso por seus programas de TV no Alpha, ANT1, SKAI e Epsilon TV, onde foi convidado como um comentarista político e também trabalhou no rádio, onde apresentou um programa no Parapolitica 90.1 FME Real FM 97,8E Grécia 94,3 FM Que foi transmitido na TV Zougla.gr.

Em sua última entrevista, publicada em 2 de dezembro para a revista Zougla, Tragas disse que discordava das opções do governo de multar maiores de 60 anos não vacinados: “Aqueles que não querem ser vacinados estão cobertos pela decisão do Conselho da Europa”, ele disse. Deixe a terceira esposa, Maria karas (Ele também testou positivo para Covid) e dois filhos.

A morte de Tragas vem à medida que o medo da variante Omicron cresce no país. De acordo com um estudo da Universidade de Creta, o Omicron causará infecções graves nos não vacinados, enquanto a vacina ficará protegida das formas graves e provavelmente acabará nos cuidados intensivos. Os dados mostram que 2,308 Das 2.825 mortes ocorridas entre 1º de novembro e 7 de dezembro envolveram pessoas com mais de 65 anos. a 90% Destas mortes não foram vacinadas. Nesse ínterim, a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos começou hoje.

