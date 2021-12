A pesquisa, do projeto Solus coordenado pela Polimi, termina com o nascimento de um sistema de tomografia inovador

O projeto de pesquisa europeu Solus, coordenado pelo Politecnico di Milano, terminou, resultando na criação de Sistema inovador de tomografia multimodal para melhorar o prognóstico do câncer de mama. O sistema, que foi desenvolvido para distinguir de forma não invasiva entre lesões malignas e benignas, está atualmente em validação clínica no Hospital San Raffaele. A validação vai durar dois anos, mas o Politecnico di Milano deixa claro Os resultados preliminares estarão disponíveis nos próximos meses. Os pesquisadores lembram que o câncer de mama é o tipo mais comum de câncer e que a detecção precoce é essencial para garantir uma alta chance de sobrevivência. Os programas de rastreamento são eficazes na redução da mortalidade, mas apresentam uma alta taxa de falsos positivos. A resposta para isso agora vem de Somente Diagnóstico de ultrassom óptico e inteligente de câncer de mama – CHI Ultrassom combinado em uma sonda (ultrassom e imagem flexível) e tomografia óptica difusa, permitindo a avaliação da morfologia do tecido, rigidez, composição e parâmetros sanguíneos simultaneamente.

PoliMi explica isso O desenvolvimento do sistema de imagem Solus exigiu grandes avanços no campo da fotônica (lasers de pulso de picossegundos, detectores de domínio de tempo de alta sensibilidade, eletrônicos de aquisição personalizados), O que também levou ao desenvolvimento do “Smart Optode”, um componente essencial de um sistema de imagem multimídia, mas também está disponível como um dispositivo autônomo para espectroscopia óptica difusa no domínio do tempo, que combina dimensões muito compactas (alguns centímetros 3) com desempenho de última geração e tem aplicações potenciais tanto médicas quanto não médicas Campos: Da observação de atividades de reabilitação motora ou treinamento esportivo, Avaliação não destrutiva da qualidade dos frutos do campo ou da madeira.

O projeto Horizon 2020 Solus é coordenado pela Professora Paola Taroni do Departamento de Física do Politécnico de Milano, que reúne 9 parceiros de 5 países europeus, com experiência na área de fotônica, eletrônica e imagem médica: 2 universidades (Politecnico di Milano e University College London), um centro de pesquisa (Cea-Leti Grenoble), 4 empresas (Vermon, Hologic Supersonic Imagine, Photon Precision Instruments, iC-Haus), 1 hospital (Hospital San Rafael) e o Instituto Europeu de Pesquisa de Imagens Biomédicas, que conecta empresas de imagens médicas em toda a Europa. Toda a União expressa o seu agradecimento à Comissão Europeia e à plataforma tecnológica europeia Photonics21, que financiou e apoiou o projeto, o que permitiu o seu desenvolvimento.