Coreia do Norte dispara míssil balístico no Mar do Japão

A Coreia do Sul já havia detectado indicações de que a Coreia do Norte estava se preparando para lançar um míssil balístico lançado por submarino, uma arma que Pyongyang testou pela última vez em maio, disse o gabinete do presidente sul-coreano neste sábado. O lançamento de hoje é o mais recente de uma série de testes nucleares de alta intensidade de todos os tempos, incluindo o lançamento de um ICBM de longo alcance.

A Guarda Costeira japonesa também confirmou o possível lançamento de mísseis balísticos, citando informações do Ministério da Defesa em Tóquio. Os navios na área foram solicitados a monitorar e fornecer informações sobre quaisquer objetos não identificados. A emissora pública NHK disse que o objeto parecia ter caído fora da zona econômica exclusiva do Japão.