Guerra em Israel, notícias de hoje

Egito, uma invasão de Rafah seria perigosa e ineficaz

Planos “amplamente rejeitados” para invadir a cidade palestina de Rafah, que Israel nunca abandonou, seriam ineficazes, segundo o Egito, e colocariam em risco as relações do país com Israel. A afirmação foi da chefe da assessoria de imprensa do estado, Diaa Rashwan, em entrevista ao Extra News.

Rashwan disse: “Uma invasão terrestre em Rafah colocaria em risco mais de quatro décadas de relações pacíficas entre Egito e Israel” e que as forças do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu retornariam “de mãos vazias”. Ele acrescentou: “Se ele entrar em Rafah, Netanyahu não será capaz de oferecer ao povo israelense nada que possa confortar as famílias dos reféns. Ele não devolverá as cabeças decepadas dos líderes do Hamas e não será capaz de impedir o ataque”. .” Tudo começou em Gaza.

Ele acrescentou que o Egipto não cortará as suas relações com nenhum país, a menos que a sua segurança nacional ou a questão palestiniana estejam em perigo, citando declarações do Presidente Abdel Fattah El-Sisi.