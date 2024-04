BERLIM – É possível que um membro do Parlamento Europeu não saiba quem é o seu assistente e o que está a fazer? Ele diz que Maximilian Krahe não sabia, e certamente não imaginava o homem que o fez. E ele levou isso para a China às custas das empresas chinesas, ou para se reunir com enviados do “Departamento Internacional do Partido Comunista” (apesar dos alertas dos serviços alemães), era de facto um agente do serviço activo da República Popular. Portanto, vamos esclarecer e dar (se for verdade) a punição correta, porém O que pertence ao espião Jian Guo continua sendo de Jian Guo.

Ele, Maximilian Krah – embora o entregador tenha sido preso em Dresden na segunda-feira – Ele ainda está no caminho certo para liderar o partido Alternativa para a Alemanha. Ele acrescentou: “Se vocês pensam – como ele se apresentou aos jornalistas – que este é o fim da minha candidatura no topo da lista, então devo decepcioná-los: sou e continuarei assim”. Mas o escândalo atingiu a extrema direita Alternativas para a Alemanha É gigante.

O grupo está em alerta vermelho, ou melhor, em modo de “contenção de danos”. Na imprensa popular e no Canal X, onde há uma profusão de memes, eles já foram apelidados de AfD “A alternativa aos ditadores” ou, em outra versão, “ao tirano”. O partido, por sua vez, é menosprezado no exterior e julgado em casa. Krah foi imediatamente convocado a Berlim. Naquela mesma noite – como descobriram os repórteres do Politico – ele foi levado ao restaurante Le Paris Brasserie, na Kurfürstendamm, pelos assessores do co-líder Tino Shruppala. Enquanto Shrubala jantava em uma sala adjacente sem que ninguém o visse com uma delegação americana, eles tentaram chegar a um acordo sobre uma linha de água. READ Você sempre descascou bananas mal mas não sabia: quando descobrir como fazê-lo, ficará surpreso

Ontem de manhã às 9, esperava-se que estivesse na tendência. Que “depois de um discurso construtivo” renovou a confiança nele. Para completar o quadro, ou o desastre, há também Nº 2 Peter BystroneHá muito que ele é acusado de receber financiamento do Kremlin. Ontem isso Spiegel Foram publicados detalhes de outros pagamentos no valor de 20.000 euros.

O facto é que os líderes da AfD, juntamente com Krah e Bystron, não podiam fazer mais nada. Os menus são fornecidos e as etiquetas são impressas. Os dois líderes não podem ser mudados, exceto em caso de morte. Então tudo o que resta é nos trancarmos em uma arena de 'pato manco'. Com os Patriots, por enquanto Conhecido por pagar salários a países estrangeiros.

O chanceler Schulz descreveu o caso, “se confirmado”, como muito sério. Berlim encontra-se no centro da espionagem política e industrial que parecia esquecida durante décadas. Não é de surpreender que a China, com a sua força industrial, esteja interessada em imitar a indústria alemã. Que o Parlamento também faz parte deste jogo – com a quantidade interminável de trabalhos preparatórios, ficheiros e detalhes a que os parlamentares e os seus assessores têm acesso – só pode ter sido compreendido tarde demais. para'A AfD, como qualquer nova força política mal organizada, poderia ser um cavalo de Tróia Mais fácil de entrar do que em festas clássicas.

A questão permanece: Quanto o escândalo prejudicará a AfD? Quanto ao partido, depois das manifestações pró-democracia deste inverno, caiu para 16%. No entanto, ele é o número um entre os jovens de 14 a 29 anos e o mais seguido no TikTok. Ele provavelmente se comportará como fez no passado, transferindo a culpa e oscilando entre a vitimização e a teoria da conspiração. Mas na Alemanha, os partidos, os meios de comunicação social e a cultura tradicional dos livros e dos debates são mais sólidos do que noutros lugares: tentarão desferir mais um golpe no “pato manco”.

