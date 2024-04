“Ele está morrendo e o herdeiro é procurado na Chechênia.”

Ramzan Kadyrov Em condições de saúde muito graves. A indiscrição vem Novaya Gazeta Europa, que cita o financiamento do Hospital Central de Moscovo, a clínica de elite da Rússia, onde o líder checheno foi tratado durante cinco anos por necrose pancreática aguda. O seu estado piorou na primavera de 2022, e em setembro de 2023 foi hospitalizado devido a uma grave crise pulmonar, após tomar uma overdose de comprimidos para dormir.

a doença

“O antigo dirigente não estará mais aqui, a doença o afetou gravemente. Mesmo que ele se recupere agora, ele não estará vivo nem morto”, segundo uma fonte próxima. Adam DelimkhanovSeu aliado próximo na Chechênia.

Tanto que o Kremlin, coincidindo com a sua hospitalização em Setembro passado, começou a procurar um substituto para ele como presidente da Chechénia, para evitar problemas de instabilidade na região. A doença foi diagnosticada em janeiro de 2019. Nos últimos anos, Kadyrov cedeu duas vezes o poder ao Presidente do Parlamento por curtos períodos. No outono passado, circularam rumores sobre os problemas de saúde sofridos pelo presidente checheno, que na altura sofria de doença renal.

Relacionamento com Putin

O silêncio sobre as condições de Kadyrov pode dever-se ao desejo de manter o controlo sobre a informação e, acima de tudo, de não desestabilizar a política na região. Dado o seu papel central na política chechena e a sua relação com o governo central russo: Na verdade, Kadyrov sempre foi um grande apoiador do Flamedir Coloque dentroUma possível deterioração das suas condições levaria a tensões internas na Chechénia e a um enorme vácuo de poder.